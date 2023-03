6 NATIONS 2023 - Son retour sous le maillot bleu est une des grandes questions de la semaine pour le XV de France. Le centre de La Rochelle Jonathan Danty a participé à la séance à haute intensité, ce mercredi, avec la chasuble floquée du numéro 21 sur le dos. Il est donc fort probable qu'il débute la rencontre face à l'Angleterre sur le banc et que Yoram Moefana reste titulaire.

Qui sera titulaire avec le numéro 12 dans le dos ce samedi à Twickenham ? C'est la grande question que tout le monde se pose en cette semaine de crunch. Titulaire depuis le début du Tournoi, le Bordelais Yoram Moefana voit sa place être remise en cause par le retour de blessure de l'habituel titulaire : le Rochelais Jonathan Danty. Alors qu'il a rejoué lors des matchs de Top 14 contre Brive et Pau, Danty retrouvait le groupe France cette semaine et a participé à la séance à haute intensité. C'est avec la chasuble 21 que l'ancien joueur du Stade français a pris part à la séance, relate Le Figaro. Il pourrait donc intégrer le banc des remplaçants, alors que Yoram Moefana resterait titulaire.

Changement de dispositif sur le banc, Jalibert forfait

Cette présence de Danty sur le banc amène un changement majeur : celui de la composition des fameux "finisseurs". Si un banc garni de six avants et deux trois-quarts a été préféré lors des trois premiers matchs de la compétition, il se pourrait que Fabien Galthié et son staff décident de changer pour un banc en 5-3. Avec François Cros qui devrait prendre la place d'Anthony Jelonch en troisième ligne, le banc des Bleus pourrait perdre un "gros". La présence de Sekou Macalou, utilisé notamment pour sa capacité à jouer troisième ligne et ailier, a été un moment remise en cause. Yoan Tanga relâché ce mercredi, le joueur du Stade français devrait bien être présent sur le banc, même s'il devrait se réserver au poste de troisième ligne.

Lors de la séance à haute intensité, Matthieu Jalibert s'est blessé à la cheville gauche et a quitté le terrain prématurément. Sa présence sur la pelouse de Twickenham ce samedi soir est incertaine.



Un nouveau coup dur s'est glissée lors de l'entraînement de ce mercredi : la blessure de Matthieu Jalibert. L'ouvreur bordelais, remplaçant et entré en jeu lors des trois premiers matchs, a été touché à une cheville sur un plaquage et a dû se résoudre à laisser sa place pour le Crunch. Pour le remplacer, Melvyn Jaminet devrait faire son retour en tant que finisseur, lui qui n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis la première rencontre face au Japon lors de la tournée en 2022.

Il faut aussi noter le retour du Toulousain Peato Mauvaka, de retour de blessure et qui a contribué aux deux derniers succès du Stade toulousain en Top 14. Il pourrait retrouver le numéro 16 à Twickenham. Enfin, dans le XV de départ, le pilier droit Sipili Falatea est en balance avec Dorian Aldegheri pour connaître sa deuxième titularisation en bleu, après celle en Australie (2021). Le Bordelais a participé à la séance avec le numéro 3. Si cela se confirmait, Dorian Aldegheri prendrait place sur le banc.