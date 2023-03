Bayonne poursuit son recrutement très ambitieux avec la dernière signature de Gela Aprasidze. Après Arthur Iturria, Rémi Bourdeau ou Reece Hodge, le promu basque s'arme comme jamais.

L'Aviron bayonnais montre les muscles sur le terrain et en coulisses. Surprenant sixième après vingt journées, le club basque a officialisé ce lundi la signature de Gela Aprasidze (25 ans ; 28 sélections avec la Géorgie). Le demi de mêlée de Montpellier s'était notamment fait remarquer la saison passée avec deux pénalités de 55 mètres en demi-finale du Top 14, face à Bordeaux-Bègles.

S'il n'a joué que neuf matchs cette saison avec le MHR (barré par Cobus Reinach et Léo Coly), Gela Aprasidze reste un numéro 9 rodé aux batailles du championnat et qui haussera la concurrence à Bayonne. Avec Guillaume Rouet, Maxime Machenaud ou le retour de prêt d'Hugo Zabalza, l'Aviron s'est doté d'un nouveau demi de mêlée solide. Mais cette signature s'inscrit surtout dans un recrutement trois étoiles pour Philippe Tayeb, le président du club.

Iturria en tête d'affiche...

En novembre dernier, l'Aviron avait surpris tout le monde en annonçant l'arrivée d'Arthur Iturria. Le troisième ligne et capitaine de Clermont a choisi le projet bayonnais au milieu de quatre autres options : une prolongation à l'ASM, Toulon, Bordeaux-Bègles et Pau. Mais le champion de France 2017 a finalement choisi Bayonne pour le plus grand bonheur de Philippe Tayeb qui annonçait déjà "avoir envoyé un message fort" avec la volonté d'être "ambitieux".

Philippe Tayeb veut s'inspirer de Vincent Merling et du modèle rochelais. Icon Sport - Icon Sport

Le président de l'Aviron, galvanisé par une saison jusqu'ici exceptionnelle, veut s'inspirer du modèle rochelais et de la gouvernance de Vincent Merling, président des Maritimes. "Je ne resterai pas trente ans président comme lui mais c’est un modèle à suivre. J’ai connu son club en tant que joueur en 1992-1993. Tous les ans, ils ont bâti. Bien sûr, Bayonne est sulfureux et nous devons toujours rester prudents. Mais avec tout ce que l’on a fait depuis quatre ans, il faut aussi laisser grandir cette équipe. Cela nous permettra de construire cette économie à côté du sportif" expliquait Philippe Tayeb dans L'Équipe. Après Iturria, Bayonne s'est montré très attractif sur le marché des transferts.

... le Wallaby Hodge attendu

En janvier dernier, l'Aviron officialisait la venue de Federico Mori, le centre-ailier italien de Bordeaux-Bègles. Un mois plus tard, Reece Hodge (28 ans ; 62 sélections avec l'Australie) annonçait qu'il était "très heureux de rejoindre Bayonne pour les 3 prochaines années". L'arrière polyvalent australien renforcera la ligne d'arrières bayonnaise, déjà bien fournie, et devrait apporter aux Basques encore davantage d'expérience. Un nouveau gros coup réalisé par les dirigeants bayonnais qui ont également flairé une belle opportunité avec la signature de Rémi Bourdeau, troisième ligne de La Rochelle.

Du côté des bonnes pioches, qui resteront à confirmer la saison prochaine, l'Aviron est parvenu à s'offrir Luke Tagi (26 ans ; Fidji), l'un des meilleurs piliers de Pro D2 et qui évolue à Provence Rugby. Le Fidjien a déjà connu le Top 14 avec le Stade français entre 2019 et 2021 mais avait été très peu utilisé dans la capitale (vingt-deux matchs). Aurélien Callandret, arrière-ailier d'Oyonax, aura également une opportunité à prendre dans l'effectif très fourni de l'Aviron... qui ne subira aucun départ majeur.

Des cadres conservés

Le club basque avait gâté ses supporters le matin du 25 décembre en annonçant la prolongation de Sireli Maqala. Révélation de la saison, le centre fidjien est devenu l'une des pièces maîtresses de Bayonne en Top 14 et restera deux ans de plus à Jean-Dauger. Facundo Bosh (2026), Gaëtan Germain (2025), Uzair Cassiem (2024) ou Mathis Perchaud (2026) seront tous Bayonnais et continueront l'aventure sur la cote Basque.

Dans ce contexte très positif pour l'Aviron, le club basque réalise-t-il le meilleur recrutement du championnat ? Le Racing 92 s'est armé à la sauce fidjienne (avec Naituvi, Tuisova, Habosi) en compagnie de Siya Kolisi, Clermont a recruté du lourd devant (Haouas, Kremer, Fainga'a, Sowakula) mais a perdu plusieurs cadres. L'UBB a frappé fort avec Damian Penaud alors que Montpellier s'est offert Luke Cowan-Dickie, Sam Simmonds et Harry Williams.