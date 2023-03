L'infirmerie du Stade toulousain s'est considérablement remplie ces dernières semaines. Pas moins de cinq joueurs ont été opérés récemment. Parmi eux, on retrouve Selevasio Tolofua, qui a subi une intervention chirurgicale à une hanche. Le troisième ligne en a terminé avec sa saison et ne portera plus le maillot de Toulouse, lui qui rejoindra Toulon lors de la prochaine intersaison.

La troisième ligne du Stade toulousain vit des moments compliqués. Ces derniers jours, elle a vu Anthony Jelonch et Selevasio Tolofua se faire opérer. Ce dernier est "passé sur le billard" pour tenter de faire disparaître des douleurs récurrentes à une hanche. Même si aucune officialisation n'a été faite par le club haut-garonnais, Tolofua ne rechaussera plus les crampons cette saison selon La Dépêche du Midi. Cette longue absence signifie que l'international français ne portera plus la tunique toulousaine puisqu'il quittera la Ville rose à la fin de cette exercice 2022/2023. Le joueur de 25 ans rejoindra le Rugby Club Toulonnais pour tenter de relancer une carrière en perte de vitesse ces derniers mois. Il s'est engagé jusqu'en 2026 avec le RCT et y retrouvera Christopher, son frère. 124 matchs avec Toulouse C'est lors de la saison 2016/2017 que Selevasio Tolofua a goûté pour la toute première fois au haut niveau avec le Stade toulousain. En seulement deux saisons, il s'est imposé comme un élément important de l'effectif dirigé par Ugo Mola. Avec Toulouse, le joueur aux 2 sélections avec le XV de France a soulevé deux fois le Bouclier de Brennus (2019,2021) et une fois la Champions Cup (2021); Même s'il ne devrait pas participer à la fête sur le terrain, il pourrait donc remporté un troisième championnat de France à la fin de cette saison, de quoi partir sur une magnifique note. Au total, Selevasio Tolofua a disputé 124 matchs avec les Rouge et Noir. Une beau total qui pourrait s'être stoppé net face à Montpellier le 29 janvier dernier, date du dernier match du troisième ligne avec son club formateur.