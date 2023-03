TOP 14 - Par l'intermédiaire d'un communiqué de presse, Didier Lacroix a démenti les rumeurs de départ de Melvyn Jaminet. Il écrit : "Melvyn Jaminet se sent très bien au Stade Toulousain et à Toulouse".

Melvyn Jaminet va rester au Stade toulousain. C'est ce qu'affirme le président du club rouge et noir Didier Lacroix, dans un communiqué publié ce mardi. Plus tôt dans la journée, nous vous annoncions que Toulon était intéressé par l'ancien joueur de l'Usap, encore sous contrat jusqu'en 2025.

Le président stadiste a donc voulu expliquer la situation du joueur de 23 ans : "Melvyn Jaminet se sent très bien au Stade Toulousain et à Toulouse. Bernard Lemaître m’a confirmé n’avoir eu aucune discussion avec ce dernier et ma confiance en lui est absolue. Merci de laisser place au jeu, de laisser Melvyn et les joueurs concernés préparer leur Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Merci de laisser également nos Stadistes et notre encadrement profiter de leur période de repos bien méritée."

???????? ?



Notre Président Didier Lacroix prend la parole au sujet des articles parus récemment dans les médias.



? Lire la réaction \u2935\ufe0f — Stade Toulousain (@StadeToulousain) March 7, 2023

L'international français a perdu sa place de titulaire au sein des Bleus depuis qu'il est arrivé dans le club aux 21 titres de champion de France. Titulaire face au Racing dimanche dernier, il avait participé au succès des siens à la Paris La Défense Arena en marquant quatorze points. L'arrière formé au Rugby club toulonnais est actuellement à Marcoussis pour préparer la rencontre face à l'Angleterre à Twickenham.