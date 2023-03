Placé en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche pour avoir laissé ses enfants errer dans la rue, Djibril Camara fait à nouveau parler de lui alors qu'il a pris sa retraite sportive en 2021. Durant sa carrière, l'ex-international français (4 sélections) a quelques fois fait la une de l'actualité pour des affaires extra-sportives. Retour sur celles-ci.

Juillet 2012 : suspendu un an pour dopage, dont six mois avec sursis

Djibril Camara découvre le haut niveau lors de la saison 2007/2008 sous les couleurs du Stade français. Dans la capitale, il devient rapidement un joueur important de l'effecif des Soldats roses, avant d'être fauché en plein élan cinq ans plus tard. Alors qu'il est âgé de 23 ans, Camara est suspendu par l'Agence Française de Lutte Anti-Dopage. Pour avoir cumulé trois "no-shows", soit trois défauts de localisation par un agent de l'AFLD, celui qui était considéré comme un prometteur ailier ou arrière à l'époque est suspendu un an, dont six mois avec sursis. Il sera absent des terrains de juillet à décembre. Il ne disputera que six petits matchs à son retour jusqu'à la fin de la saison.

Mai 2017 : privé de tournée avec les Bleus pour un problème de passeport

En 2015, l'arrière de Stade français soulève le Bouclier de Brennus. Il atteint alors le pic de sa carrière et touche du doigt l'équipe de France. En 2017, il est retenu par Guy Novès pour participer à la tournée d'été avec les Bleus en Afrique du Sud. Problème, il n'a pas pu s'envoler avec le groupe tricolore à cause d'un passeport déchiré. Alors qu'il était en Suisse, il n'a pas pu rejoindre Marcoussis car il s'est vu refuser l'accès à son avion. Sur ses réseaux sociaux, il reconnaîtra "un problème administratif" et une "négligence" qui est "lourde de conséquences puisqu'elle m'empêche de défendre les couleurs les plus importantes à mes yeux, celles de mon pays." Il avait été remplacé par le joueur de l'UBB, Nans Ducuing, pour défier les Springboks.

Juin 2019 : licencié par le Stade français pour "faute grave"

L'aventure avec le Stade français - qui a tout de même duré plus de dix ans - ne s'est pas terminée de la plus belle des manières. En effet, en juin 2019, les dirigeants parisiens ont décidé de rompre le contrat de Djibril Camara pour "faute grave". Aucune information n'a filtré sur le motif réel de ce licenciement. Une chose est certaine, des problèmes relationnels entre Heyneke Meyer et l'international français aux 4 sélections existaient. Une vive altercation aurait éclaté entre les deux hommes lors de leur collaboration.

Octobre 2020 : mis de côté par Bayonne avant la fin de son contrat

Après avoir été licencié du Stade français, Djibril Camara rebondit du côté de Bayonne, alors promu en Top 14. Sa première saison au Pays basque est satisfaisante, ce qui ne sera pas le cas de la seconde et dernière. En octobre 2020, l'arrière ou ailier de 31 ans est mis de côté par les direction de l'Aviron Bayonnais. Plusieurs écarts, dont un échange tendu avec un membre du staff bayonnais, ont eu raison de son aventure avec les Ciel et Blanc. Pas licencié, il ne rejouera plus jamais avec le maillot de Bayonne sur les épaules et quittera le club dans l'anonymat le plus total à l'été 2021, à la fin de son contrat.