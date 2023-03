Un ancien international français en garde à vue, Didier Lacroix dément les rumeurs de départ de Melvyn Jaminet, la liste des Bleues pour le Tournoi dévoilée, Selevasio Tolofua ne rejouera plus pour Toulouse et Pete Samu à Bordeaux... Voici les 5 infos de ce mardi !

Djibril Camara, ancien international français, a été placé en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche pour "soustraction d’un parent à ses obligations légales au point de compromettre la sécurité, la santé, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur". Un commerçant a retrouvé les enfants de l'ancien Parisien dans la rue, la nuit du 4 au 5 mars.

Par l'intermédiaire d'un communiqué de presse, Didier Lacroix a démenti les rumeurs de départ de Melvyn Jaminet. Il écrit : "Melvyn Jaminet se sent très bien au Stade Toulousain et à Toulouse".

Gaëlle Mignot et David Ortiz, les co-sélectionneurs de l'équipe de France, ont dévoilé les 36 joueuses sélectionnées pour le Tournoi des 6 Nations. Parmi les joueuses retenues, Audrey Forlani fait son retour avec les Bleues. Madoussou Fall et Caroline Drouin, elles, manqueront l'intégralité de la compétition.

L'infirmerie du Stade toulousain s'est considérablement remplie ces dernières semaines. Pas moins de cinq joueurs ont été opérés récemment. Parmi eux, on retrouve Selevasio Tolofua, qui a subi une intervention chirurgicale à une hanche. Le troisième ligne en a terminé avec sa saison et ne portera plus le maillot de Toulouse, lui qui rejoindra Toulon lors de la prochaine intersaison.

Bordeaux-Bègles a réalisé un joli coup sur le marché des mutations en enrôlant Pete Samu (31 ans, 32 sélections). Selon nos informations, l'électrique troisième ligne australien des Brumbies (1,85 m, 102 kg) s'est engagé pour deux saisons avec le club girondin.