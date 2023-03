Mardi après-midi, les Tricolores ont effectué leur premier entraînement collectif de la semaine. Si d’habitude, le sélectionneur Fabien Galthié ne fait guère de secrets quant à la compo d’équipe, il a visiblement ce jour-là choisi d’entretenir le mystère. À moins qu’il ne prépare un grand chambardement ? On n’ose y croire…

Mardi après-midi à Marcoussis (Essonne), Antoine Dupont et ses coéquipiers ont réalisé -sous les yeux du triple champion olympique de handball Nikola Karabatic, qui échangera d’ailleurs avec les Bleus ce mardi soir- leur premier entraînement collectif de la semaine. Alors ? Pour tout dire, la séance du jour n’a pas vraiment permis de lever les quelques doutes entourant la composition d’équipe du XV de France qui affrontera l’Angleterre à Twickenham samedi après-midi, pour le quatrième round du Tournoi. Pour mémoire, les Tricolores (10 points) sont actuellement quatrièmes de la compétition, derrière l’Irlande mais à égalité de points avec l’Angleterre et l’Ecosse (15 points).

De fait, au jeu des chasubles, on ne put quasiment rien déduire de cet entraînement sinon que les quarante-deux Tricolores convoqués par Fabien Galthié pour préparer l’Angleterre sont tous en capacité de jouer. Ainsi, Gregory Alldritt, Paul Willemse et Cyril Baille, par exemple, se sont tous entraînés avec les remplaçants supposés, quand Reda Wardi, Yoan Tanga et Romain Taofifenua étaient quant à eux vêtus de la tunique bleue habituellement dévolue aux titulaires. Faut-il en déduire que le sélectionneur va révolutionner son équipe pour le Crunch ? Ou alors que la séance du jour avait plus valeur de reprise qu’autre chose ? On opterait plus volontiers aujourd’hui pour la seconde option…

Pour Danty, ça reste flou…

Dans la ligne de trois-quarts, la logique sembla quant à elle néanmoins respectée puisque les sept titulaires de l’Ecosse (Antoine Dupont, Romain Ntamack, Ethan Dumortier, Yoram Moefana, Gaël Fickou, Damian Penaud et Thomas Ramos) étaient bel et bien vêtus de bleu, mardi après-midi.

Jonathan Danty, en reprise depuis trois semaines, portait quant à lui le numéro 23, une position rendant sa destination prochaine pour le moment impossible à décrypter. Dès lors, il faudra visiblement attendre demain afin de savoir si le trois-quarts centre rochelais fera oui ou non son retour dans le 15 majeur tricolore et qui de Sipili Falatea ou Dorian Aldegheri remplacera Mohamed Haouas (suspendu jusqu’à la fin de la compétition) au poste de pilier droit. Ce mardi, c’était en tout cas Falatea qui portait le numéro 3.