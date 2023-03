6 NATIONS FEMININ 2023 - Gaëlle Mignot et David Ortiz, les co-sélectionneurs de l'équipe de France, ont dévoilé les 36 joueuses sélectionnées pour le Tournoi des 6 Nations. Parmi les joueuses retenues, Audrey Forlani fait son retour avec les Bleues. Madoussou Fall et Caroline Drouin, elles, manqueront l'intégralité de la compétition.

Gaëlle Mignot et David Ortiz ont révélé ce mardi les 36 joueuses sélectionnées pour représenter l'équipe de France pendant le Tournoi des 6 Nations. Pour défendre les couleurs des récentes troisièmes à la Coupe du monde, Audrey Forlani, Cyrielle Banet et Caroline Boujard font leurs retours dans le groupe des Bleues. De nombreuses leaders de cette équipe sont là pour la compétition, dont notamment Jessy Trémoulière, Romane Ménager, Pauline Bourdon et la capitaine en Nouvelle-Zélande Gaëlle Hermet.

Le staff du #XVdeFrance a annoncé les 36 joueuses sélectionnées pour le TikTok @Womens6Nations 2023 !



Les Bleues ont rendez-vous à Blagnac le lundi 13 mars pour la premiere semaine de rassemblement avant l'Italie le 26 mars

Parmi les absences de marque, on note Caroline Drouin et Joanna Grisez, qui avait été étincelante il y a trois mois, toutes deux retenues avec l'équipe de France à 7. Dans le paquet d'avants, il manquera la deuxième ligne Madoussou Fall, qui s'est blessée avec son club du Stade Bordelais et qui "va manquer l'intégralité du Tournoi » a précisé David Ortiz dans un communiqué.

Pour la première du nouveau duo Mignot-Ortiz à la tête de l'équipe de France, les Bleues se déplaceront pour leur première journée en Italie le dimanche 26 mars à 16 heures. Elles se déplaceront en Irlande, puis recevront coup sur coup l'Ecosse et le pays de Galles avant d'affronter l'Angleterre dans le choc tant attendu de la compétition.