TOP 14/TRANSFERTS - Nouveau gros coup pour l'Aviron bayonnais. Ce lundi, Bayonne a officialisé la venue du demi de mêlée de Montpellier Gela Aprasidze pour deux saisons. C'est déjà la cinquième recrue pour les Basques.

Les supporters bayonnais peuvent retrouver le sourire. Après une défaite d'une courte tête à Aimé-Giral face à Perpignan (34-27), l'Aviron bayonnais a annoncé ce lundi une nouvelle arrivée dans ses rangs pour la saison prochaine. Comme annoncé dans nos colonnes, il s'agit du demi de mêlée géorgien Gela Aprasidze. Le joueur de Montpellier s'est engagé dans le Pays basque pour les deux prochaines années.

Le promu ne s'arrête plus. Après avoir annoncé quatre renforts de poids la saison prochaine, dont notamment Arthur Iturria et Reece Hodge mais aussi Rémi Bourdeau et Federico Mori, Bayonne se renforce au poste de numéro 9. Avec Guillaume Rouet et Maxime Machenaud à la mêlée, les dirigeants signent un nouveau joueur, aux qualités tout autre que les joueurs déjà établis. Doté d'un jeu au pied extrêmement puissant, on a encore en mémoire ses deux pénalités en demi-finale de Top 14 l'an dernier qui permette au MHR de disposer de Bordeaux, il sera un joueur important dans la rotation de l'actuel sixième du championnat.

À seulement 25 ans, le géorgien est une recrue qui pourrait rester longtemps dans le club basque. Avec deux saisons de contrat, il voudra apporter sa pierre à l'édifice et consolider la place en haut du classement pour les Ciels et blanc qui montrent les muscles sur le marché. Un argument non négligeable, le champion de France est un joueur issu de la formation française, un domaine où Bayonne est largement devant son quota, avec une moyenne de 16,15 joueurs par match, quand leur limite doit être de 14.