TOP 14 - C'est une rencontre riche en spectacle et prolifique en essais que s'est adjugée le Stade toulousain à Nanterre (35-39). En conférence de presse, l'ailier toulousain Matthis Lebel pointait cependant la défense comme un point d'amélioration.

Le Stade toulousain a remporté une victoire avec un scénario renversant sur la pelouse du Racing 92 à Nanterre (35-39). Dix essais inscrits et un spectacle de tous les instants. Même en fin de match, les Racingmen se sont offert la possibilité de revenir dans le match en refaisant leur retard. Mais Matthis Lebel, en conférence de presse, regrettait cet aspect trop laxiste du secteur défensif du leader toulousain. Et ce même si son équipe agrandit son avance en tête du classement du Top 14, avec onze unités d'écart sur le dauphin rochelais.

A lire aussi : Top 14 - Arthur Retière (Toulouse) victime d'une entorse de la cheville

"C'est une soirée un peu folle et c'est toujours mieux quand ça finit positivement. Là, en l'occurrence, c'est nous donc on peut être satisfait. Comptablement, ça peut nous permettre d'envisager la fin de saison de manière plus sereine. Nous, on s'est régalé, il y a eu de belles envolées mais on a encore une grosse marge de progression. Si on veut espérer faire quelque chose en fin de saison, on ne peut pas faire des matches en prenant plus de trente points. Il faudra remettre la défense au goût du jour. Ce soir, c'est passé..."