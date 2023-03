TOP 14 - Pour s'imposer sur la pelouse du Racing 92 (35-39), le Stade toulousain a marqué de nombreux essais brillants. Mais celui de Meafou est particulièrement à souligner. Il est le résultat d'une jolie combinaison à cinq mètres de la ligne du Racing 92.... ce qui n'est pas sans rappeler une action similaire lors du match aller.

Le 24 septembre dernier, lors de la première confrontation de la saison entre le Stade toulousain et le Racing 92, Toulouse avait réussi à débloquer la situation sur la pelouse d'Ernest-Wallon grâce à un essai d'Emmanuel Meafou. Une réalisation qui avait une saveur particulière, puisqu'elle était le fruit d'une géniale combinaison des Toulousains, sur une pénalité jouée à la main à cinq mètres de l'en-but adverse. Une "Jolimont", qui a ravivé des souvenirs aux plus nostalgiques du jeu toulousain des années 1980. Une action de classe, qui n'avait pas du tout plu aux Racingmen, quelque peu laxistes sur ce coup-là.

Une combinaison pleine de malice

"Il faut être plus réactifs, ne pas les regarder jouer, avait pesté, à l'époque, le capitaine Wenceslas Lauret. On sait qu’ils ont des individualités, du talent et forcément quand ils ont une pénalité, ça joue aussi vite." Mais force est de constater que les Franciliens n'ont pas vraiment retenu la leçon du match aller. Alors qu'il recevait Toulouse lors de la 20e journée de championnat, le Racing 92 a encore été pris par une combinaison des Hauts-Garonnais sur une pénalité à cinq mètres de la ligne d'en-but. Et encore une fois, c'est le géant deuxième ligne Emmanuel Meafou qui s'est écroulé derrière la ligne ! Cette fois, la combinaison impliquait d'abord Peato Mauvaka, qui s'empalait sur la défense francilienne. Plein de malice, Paul Graou cherchait ensuite Emmanuel Meafou qui, judicieusement, décidait de courber sa course pour impacter du côté faible du ruck, avant de franchir aisément la ligne.

Un essai aussi physique que cérébral, qui a forcément rappelé de mauvais souvenirs aux hommes de Laurent Travers. En plus de cela, cette action a carrément changé le cours du match : elle permettait aux Toulousains de passer devant au score juste avant la mi-temps. Dans un match où les essais et les envolées furent nombreux, être en tête sur le tableau d'affichage à l'heure des citrons a forcément son importance sur l'aspect psychologique. Cela a clairement joué dans le succès final des visiteurs. Comme au match aller, Toulouse et Meafou ont combiné, et comme au match aller, ils ont fait très mal au Racing 92...