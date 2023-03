LA GRANDE MÊLÉE - Zach Mercer, troisième ligne centre du Montpellier Hérault Rugby, est le MVP de la 20ème journée de Top 14. Il a fait 87,5 points et est donc l'homme qu'il fallait avoir dans son équipe !

Que ce soit pour les innombrables amateurs du Top 14 ou bien les aficionados puristes du meilleur jeu de fantasy rugby à savoir La Grande Mêlée, on ne présente plus la star Zach Mercer. Renversant, éblouissant et gorgé de talent, le troisième ligne anglais du champion de France en titre est l'un des tout meilleurs joueurs du Top 14 à l'heure actuelle.

Moi j'ai plus assez de mots pour décrire ce joueur. Allez-y vous.



Mercer MVP, un grand classique du TOP 14 et de @lagrandemelee ! pic.twitter.com/eePwcTkx0Z — La Grande Mêlée TOP 14 (@lagrandemelee) March 6, 2023

Auteur de 10 plaquages cassés lors du match face à Clermont, le casqué de la Méditérannée a choqué le public du GGL Stadium tant il semblait facile. Côté stats, il a fait 18 courses balle en main et 9 plaquages. On retiendra notamment son incroyable feinte entre les jambes suivie d'une relance splendide qu'il terminera par une offrande décisive pour son numéro 9 Cobus Reinach. Cette saison, l'ancien de Bath est le joueur qui a cassé le plus de plaquages avec 76 fois.

Le MHR se place actuellement neuvième du Top 14 et, avec ce succès récent bien aidé par la performance énorme de Zach Mercer, peut encore espérer une place dans le top 6.