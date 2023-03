Plus d'un an après sa dernière sélection avec l'Australie, Quade Cooper pourrait bien faire son retour avec les Wallabies en 2023, et notamment pour la Coupe du monde. Eddie Jones, le sélectionneur australien, a déjà donné quelques indices quant à la participation de l'ancien ouvreur de Toulon.

Quade Cooper va-t-il une nouvelle fois revenir d'outre-tombe ? Le demi d'ouverture australien (34 ans ; 74 sélections) plaît à Ediie Jones, le sélectionneur des Wallabies. Dans une interview donnée dans l'émission "Offsiders", l'ancien entraîneur de l'Angleterre s'est montré très dithyrambique au sujet de l'ancien toulonnais (2015-2016). "Il va reprendre avec son club japonais de Kintetsu et apporter sa magie. Il va certainement leur donner quelques victoires et on verra jusqu'où il nous amènera à la Coupe du monde". Did Eddie Jones just select Quade Cooper for the Rugby World Cup?#Offsiders #rugby #RugbyWorldCup #RWC2023 @CathMurphySport @geerob pic.twitter.com/HstgYJpjau — ABC SPORT (@abcsport) March 5, 2023 Le sélectionneur australien n'a pas peur de relancer Quade Cooper au plus haut niveau international, plus d'un après sa dernière sélection (23 octobre 2021, face au Japon). Miné par les blessures, et actuellement au Japon, l'ancien magicien des Queensland Reds pourrait surtout apporter sa folie au sein de l'attaque australienne. L'exemple sud-africain à suivre ? Si l'Australie a réalisé une année 2022 chaotique, avec cinq victoires pour neuf défaites, Eddie Jones reste optimiste en s'inspirant de l'épopée des Springboks en 2019. "Regardez l'Afrique du Sud. Avant d'être champion du monde en 2019, ils étaient à moins de 40% de victoires. Avant les Springboks, aucune équipe championne du monde n'avait perdu un match durant l'année du Mondial. Il y a donc une opportunité pour nous. Quade pourrait être l'un de nos trois ouvreurs, les deux autres options sont encore ouvertes" conclut Jones.