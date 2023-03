Anthony Jelonch s'est fait opérer du genou, Ange Capuozzo est officiellement forfait pour le Tournoi des 6 Nations, Gela Aprasidze s'engage à Bayonne, saison terminée pour Alexandre Fischer, Eddie Jones séduit par Quade Cooper... Voici les cinq infos du lundi !

Anthony Jelonch a été opéré ce lundi après sa grave blessure au genou face à l'Ecosse. Le troisième ligne du XV de France et du Stade toulousain souffre d'une rupture du ligament croisé.

Ange Capuozzo, arrière ou ailier de la sélection italienne, manquera les deux dernières journées du Tournoi des 6 Nations 2023. C'est la fédération elle-même qui l'a officialisé ce lundi 6 mars. Il rentrera à Toulouse pour suivre tout le processus de guérison.

Coup dur pour l'ASM. En plus d'avoir lourdement perdu sur la pelouse de Montpellier (34-9), Clermont a vu sortir sur blessure son flanker de 25 ans. Les examens passés ce lundi sont formels : rupture des deux ligaments croisés (antérieur et postérieur) et du latéral externe. Sa saison est terminée.

Nouveau gros coup pour l'Aviron bayonnais. Ce lundi, Bayonne a officialisé la venue du demi de mêlée de Montpellier Gela Aprasidze pour deux saisons. C'est déjà la cinquième recrue pour les Basques.

Plus d'un an après sa dernière sélection avec l'Australie, Quade Cooper pourrait bien faire son retour avec les Wallabies en 2023, et notamment pour la Coupe du monde. Eddie Jones, le sélectionneur australien, a déjà donné quelques indices quant à la participation de l'ancien ouvreur de Toulon.