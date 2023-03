6 NATIONS 2023 - Ange Capuozzo, arrière ou ailier de la sélection italienne, manquera les deux dernières journées du Tournoi des 6 Nations 2023. C'est la fédération elle-même qui l'a officialisé ce lundi 6 mars. Il rentrera à Toulouse pour suivre tout le processus de guérison.

Comme nous vous l'annonçions il y a une semaine de cela, l'Italie perd un de ses cadres en la personne d'Ange Capuozzo. Alors qu'il y a quelques jours, la fédération italienne se voulait prudente sur le premier diagnostic de la blessure de son arrière, elle a officialisé aujourd'hui que ce dernier va manquer la suite du Tournoi des Six Nations. Ange Capuozzo, touché dans la zone de l'épaule face à l'Irlande, ne rejouera pas ni face aux Gallois (11 mars à 15h15), ni en Écosse (18 mars à 13h30).

Il poursuivra sa guérison à Toulouse

"Compte tenu de la persistance des symptômes douloureux à l'épaule gauche et dans le but de permettre au joueur de poursuivre le processus de rééducation en toute tranquillité avec les temps nécessaires à une récupération fonctionnelle complète, les staffs techniques et médicaux de l'Italie ont convenu avec l'athlète de ne pas procéder à sa réintégration dans le groupe de l'équipe en vue des deux dernières journées", a déclaré par un communiqué officiel la sélection italienne. En précisant que ses soins se passeront dans la ville Rose : "Capuozzo poursuivra sa rééducation à Toulouse, avec le staff médical de son club, en alignement avec les structures fédérales." Il avait débuté en tant que titulaire lors de chaque rencontre du 6 Nations 2023.

Cette saison, l'ancien Grenoblois a disputé 10 rencontres pour quatre essais inscrits en Top 14 avec le Stade toulousain. Nommé révélation mondiale de l'année en 2022, le talent transalpin au profil léger fait les beaux jours de la Squadra Azzurra qui retrouve des couleurs dans la forme, bien que les résultats ne suivent pas dans ce Tournoi.