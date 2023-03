L’entraîneur du Stade Rochelais se félicitait de la victoire à l’extérieur après un match superbe , même s’il estimait que son équipe n’a pas assez utilisé ses armes, la puissance sur les ballons portés et celle de Botia lancé.

Quelle est votre première réaction après ce succès 36 – 32 à Pau après un match plein de rebondissements ?

Il y a trois semaines, on a commencé un travail pour se retrouver dans les deux premiers… Disons qu’aujourd’hui, après quelques moments de panique, on a toujours notre destin entre nos mains. C’est bien. En fait, je suis content de notre état d’esprit. Ce qui m’a plu, c’est que nous nous sommes retrouvés le couteau sous la gorge, nous avions besoin d’un essai et nous avons su marquer un très bel essai (allusion à l’essai de Ulupano Seuteni après une percée et une feinte magistrale de Dyllin Leyds, NDLR).

On vous suit...

Je dois féliciter mes joueurs qui ont su trouver les solutions dans un match de très haut niveau, devant un très bon public et un adversaire menaçant avec le ballon. Même si sur les quatre essais, nous avons aussi fait des erreurs, une réception manquée de notre arrière Brice Dulin. J’ai aussi en mémoire, un essai ou les Palois mettent un joueur lancé dans le couloir en jouant dans le même sens, mais je pense que nous aurions pu ralentir le ballon sur ce coup-là.

Vous avez failli vous faire rattraper, alors que vous avez dominé le début du match avec un surplus de puissance, pourquoi ne pas avoir pris le large ?

Oui, avec Will Skelton, Georges-Henri Colombe on a des gros gabarits, très bons dans les ballons portés et nous étions en train de mettre Pau en souffrance et pour diverses raisons que je dois vérifier, nous n’avons pas su « tuer » l’adversaire sur ces phases. Normalement quand un maul pénétrant est créé il est difficile à arrêter. Peut-être avons-nous sorti les ballons trop tôt, mais c’est une question de relation et de communication entre les joueurs.

Georges-Henri Colombe est sorti à la mi-temps. Était-il blessé ?

Non, non, mais dans le rugby moderne, il faut six joueurs de première ligne. Il y avait d’autres joueurs en forme en réserve. Je suis content de ce que fait Georges-Henri, mais je veux plus. Il a des armes, que peu de joueurs ont dans le monde. Mais une action sur deux, c’est pas possible… Je vais le pousser vers le haut j’espère.

Un mot sur Leo Aouf, entré en jeu à gauche alors qu’à Castres, il était entré en jeu aussi avant de ressortir. Il aurait pu accuser le coup...

Il y a une image qui me reste. Sur un coup de pied dans la boîte, j’ai vu Leo Aouf surgir et récupérer le ballon, avec un état d’esprit comme ça, tout est possible.

On a vu Levani Botia bien lancé sur les extérieurs, une satisfaction ?

Oui, mais je pense qu'il aurait fallu lui donner plus d’espace. Levani, en un contre un, il est injouable, un contre trois il est simplement pas mal. Je suis donc un peu frustré, nous avons laissé les défenseurs à l’intérieur manger les espaces . Il y avait donc mieux à faire dans la conduite du jeu.

Y a-t-il un joueur à qui vous avez envie de rendre hommage ?

Oui, bravo à Dyllin Leyds, avoir la capacité aérobique à ce moment du match de ne pas taper et de garder le ballon pour aller provoquer l’action qui aboutira à l’essai décisif, c’était énorme. Je dois dire aussi bravo à Antoine Hastoy, son interception a changé le match .

Et dans la conduite du jeu ?

Disons qu’il a du travail à faire encore. Pour être dans les 23 de l’équipe de France, c’est le dernier truc qu’il à améliorer. N’oubliez pas son âge, il n’a pas 25 ans. Dans cinq ans, il sera encore meilleur. Comme il fait des choses difficiles, il donne l’impression que tout est facile. Il doit être encore à améliorer capable à certains moments de tuer l’adversaire, quand on a neuf points d’avance par exemple. Un drop par ci, une pénalité de plus…

Jonathan Danty, très bon lui aussi ce soir, est-il prêt pour l’équipe de France ?

Oui, certain. J’ai une bonne relation avec Fabien Galthié. Nous en avons parlé. Et nous sommes tombés d’accord qu’aujourd’hui, s’il était capable de faire le match, il devait faire le match. J’estime que La Rochelle avec ou sans lui et l’équipe de France avec ou sans lui, c’est très différent. Je ne sais pas s’il peut faire à Twickenham, je ne sais pas, mais rien que de l'avoir sur le banc, ce sera une grande arme. C’est quelqu’un qui donne beaucoup. Ce n’est pas quelqu’un qui prend.