Ce dimanche, Des Mauls et Débats évoque forcément la passionnante course pour le maintien. En battant Bayonne, l'Usap a remporté de précieux points dans ce cadre alors que Pau et Brive ont perdu à domicile.

Au programme de votre émission dominicale, nous évoquons la lutte pour le maintien et une équipe a réalisé la bonne opération. En s'imposant face à Bayonne, l'Usap sort de la zone rouge pour la première fois depuis belle lurette. De son côté, l'ASM est passée complètement au travers de son déplacement à Montpellier. A-t-elle dit adieu à la phase finale ? Il faudrait un miracle désormais. Coup de cœur pour Mercer, toujours aussi fort, de même pour Baptiste Serin en forme internationale à quelques mois du Mondial. Sa convocation en Bleu semble lui avoir fait le plus grand bien. Enfin le prono concerne comme toujours la dernière rencontre du week-end. Le Racing reçoit le leader toulousain ce dimanche soir. Les Franciliens n'ont plus trop le droit à l'erreur, mais ils ont souvent relevé le défi quand ils étaient dos au mur. Nos journalistes nous livrent leur prono. Avec Tristan Failler, Simon Valzer et Marc Duzan.

