SEVENS - Les Bleus l'ont fait ! En demi-finale face à l'Australie, les partenaires de Théo Forner ont réalisé l'exploit et se sont imposés 26 à 12. Les féminines, elles, se sont inclinées et joueront la petite finale face aux Etats-Unis.

Quel exploit de l'équipe de France. Après avoir fini deuxième de leur poule, on promettait l'enfer aux partenaires de Théo Forner. Et pourtant, ils ont su tout renverser sur leur passage. Une victoire en quart face à la Grande-Bretagne, et surtout un succès convaincant en demi-finale face à l'Australie sur le score de 26 à 12.

La partie était mal engagée, les Bleus encaissant le premier essai tôt dans la rencontre. Mais la France a su faire preuve d'une grande force de caractère pour revenir, dans le sillage de Théo Forner, auteur d'un doublé. Devant à la pause, elle a su conserver son avance puis l'accroître pour s'ouvrir les portes de la finale. Elle y retrouvera l'Argentine, qui l'avait battu en poule.

De leur côté, l'équipe de France féminine n'a rien pu faire face à la meilleure nation mondiale. Face à la Nouvelle-Zélande, les partenaires de Jade Ulutule ont été débordés par la vitesse et la puissance de leurs adversaires, décidément injouables depuis le lancement de la saison.

Défaites sur le score de 36-7, les Bleues sont reversées en petite finale, où elles affronteront les Etats-Unis pour obtenir la troisième place. Ce serait le meilleur résultat des féminines depuis le début de l'année 2023.