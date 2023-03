TOP 14 - Dans ce succès perpignannais, le jeune Posolo Tuilagi a fait parler sa puissance et s'est montré à son avantage. Comme Eneriko Buliruarua côté bayonnais. Le basque Denis Marchois n'a pas su trouver son rythme dans ce match.

Les tops

Posolo Tuilagi

Le jeune espoir de 19 ans n'a pas fait son âge sur le pré d'Aimé-Giral, sous les yeux émus de son papa. Il a montré de la maturité, de la confiance et beaucoup d'envie. Percutant à plusieurs reprises la ligne de défense bayonnaise en la mettant en danger, il a fait de nombreux dégâts en première période. Il a fait mal balle en main grâce à son gabarit hors-norme mais aussi en défense. On retiendra aussi et notamment son important grattage à la 34ème minute alors que l'Usap était dans le dur. Il est sorti à la 54ème.

Jeronimo De la Fuente

De l'avancé et du dynamisme, voilà ce qu'a apporté au centre du terrain le puissant argentin. Il a servi de perce-muraille et de point de repère dans le jeu catalan. Il est celui qui a le plus battu de défenseurs basques (5 à égalité avec McIntyre) dans la partie. Notamment le troisième ligne centre Amosa d'un crochet dévastateur une action avant l'essai de Galletier, à quelques minutes de la pause.

Eneriko Buliruarua

Entré à la place de Yann David à la 18ème minute, l'ancien rochelais a pesé dans cette rencontre, positivement. Auteur du premier essai bayonnais, il se montre opportuniste après s'être bien placé à l'intérieur de Maqala. Souvent bien placé au soutien de ses coéquipiers, il a montré une qualité de lecture de jeu intéressante. En témoigne sa passe décisive pour l'arrière Orabé lorsqu’il appelle Lopez à l'intérieur et franchit la ligne. un essai qui a relancé l'Aviron dans la partie.

Les flops

Denis Marchois

Le deuxième ligne bayonnais n'a pas eu l'impact espéré. Peu en vue dans la première période, il a comme manqué de repère dans cette rencontre. Lors d'une incursion dans les 10 mètres usapistes, il commet un en-avant malencontreux alors que les siens étaient en marche avant. Pénalisé à deux reprises au cours de cette première période, l'ancien agenais n'a pas su se mettre au diapason balle en main. Défensivement, il a réussi sept plaquages en une mi-temps (pour un manqué), ce qui là est un point intéressant. Il a quitté ses coéquipiers à la 45ème et laissé sa place à Leindekar.

Arthur Joly

Dans un match qui comptait pour le maintien, le pilier perpignanais a failli en mêlée. Pénalisé à trois reprises dans la rencontre, il n'aura pas su se montrer à son avantage. Auteur de quatre plaquages et d'un franchissement, tout n'est cependant pas noir dans la copie du pilier droit. Sorti à la 50ème minute, il a été remplacé par Fia.