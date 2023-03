TOP 14 - Aussi remonté que dépité, le manager briviste Patrice Collazo est revenu sur la triste performance de ses hommes face à l'UBB (7-28). Alors que le CAB est dernier, il tire la sonnette d'alarme.

Avez-vous des nouvelles de Nicolas Sanchez, sorti sur civière après un K.O ?

On va commencer par le match d’abord. Parlons du collectif avant de parler des individus. Pour moi ça fonctionne comme ça.

Sur le match alors, Brive concède une nouvelle défaite à domicile et a semblé vraiment en dessous...

Ce soir on a matché dans pas grand-chose. Il y a des secteurs dans lesquels nous avons rivalisés comme la touche et la mêlée en revanche collectivement ce n'était pas assez bien pour mettre la pression sur Bordeaux. Je nous ai trouvé très en dessous des standards qu’on a montrés depuis quinze jours. Que ce soit en termes d’intensité ou de combat. Il y a eu des problèmes d’entrée de match, de plus les soixante bonnes premières minutes habituelles n'étaient pas là non plus. On s’est mis très vite à l’envers. Il faut aussi parler de la sortie de Nicolas Sanchez, de celle de Guillaume Galletier… Cela nous a un peu démobilisés mais bon, ce n’est pas une excuse non plus. Par rapport aux deux derniers week-ends, je constate que, plus que du surplace, on recule. C’est ce qui me dérange.

Comment expliquer que vous rendiez autant de ballons au pied ?

On rend beaucoup de ballons parce qu’on est démobilisés, tout simplement. Vous croyez que la stratégie c’est de rendre les ballons gratos comme ça ? Pour jouer au rugby, il faut être en confiance. Si vous ne l’êtes pas, vous faites un minimum : vous prenez le ballon et vous tapez dedans, comme ça, vous êtes sûrs de ne pas faire d’erreurs ! Mais arrêtez de penser qu’on dit aux mecs de taper dans le ballon et de ne pas jouer, surtout quand on a vingt points dans le cornet. Ça n’existe nulle part ça. Comptez le nombre de fois où Jean-Baptiste Péjoine a demandé de jouer et d’arrêter de taper dans le ballon…

Vous avez souffert aussi au niveau des mauls en vous faisant coffrer de nombreuses fois. Vous confirmez ?

En première mi-temps pas trop, vu qu’on les a mis à mal. Nous avons surtout passé dix minutes près de la ligne en deuxième mi-temps sans marquer de point. Ensuite, oui les mauls ont été improductifs. Même quand on volait les touches adverses, ils réussissaient à nous coffrer !

Avez-vous manqué de leaders ?

Quand vous perdez un 10 et un 12 au bout de vingt minutes de jeu, ça devient compliqué aussi. C’est la septième défaite à domicile de la saison, donc très vite, une chape de plomb s’installe. Après les leaders, soit vous les avez, soit vous ne les avez pas. Vous n’allez pas les fabriquer en dix minutes à la pause. Donc vous prenez la ligne des trois-quarts, on finit avec des minots à des postes clés, comme Léo (Carbonneau, N.D.L.R) en 10 car Nico (Sanchez, N.D.L.R) se blesse. On n’a pas de solution de rechange.

À l'arrivée, le score est lourd et vous êtes toujours derniers...

Bordeaux a surtout le droit d’être meilleur que nous. Au début du match ils sont sixièmes, nous quatorzièmes. Ce qui me dérange, c’est de ne pas avoir mis ce qu’on a retrouvé les quinze derniers jours. Sur ce match, on ne mérite pas mieux et le classement qu’on a ce soir est logique. Il reste six matchs. Brive s’est sauvé quand la saison dernière ? À la dernière journée. Voilà.

Comment expliquer ces différents visages d'une semaine à l'autre ?

Je nous trouve à l’aise à l’extérieur mais en difficulté à la maison.

Pourquoi ?

Je ne sais pas. Mais ce soir, j’ai vu les mêmes carences que contre Perpignan.

Espérez-vous récupérer du monde après la trêve ?

Oui, après il faut peut-être passer au-delà du bobo. Avoir envie de vraiment apporter quelque chose à l’institution. Car au-delà des cas personnels, il y a une institution qui est en jeu. Peut-être qu’il faut arrêter de s’écouter aussi… Après on a des joueurs qui sont fatigués parce qu’on tire dessus depuis beaucoup de temps.