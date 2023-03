TOP 14 - Le Lou est l'équipe qui utilise le plus le jeu au pied en championnat, Clermont plutôt à sa main sur le terrain de Montpellier depuis plusieurs années, Hastoy vers la barre des 1000... Voici tous les chiffres à connaître avant la 20e journée de Top 14

406 : le Lou en mode "dépossession"

Xavier Garbajosa est en train de réaliser une première grosse saison comme manager du Lou. Le club est actuellement troisième du championnat, à deux points seulement de la 2e place directement qualificative pour les demi-finales. Une formation cataloguée très offensive qui n'hésite cependant pas à utiliser le jeu au pied. Avec 406 ballons joués au pied cette saison, les Lyonnais dominent ce classement parmi les 13 autres équipes du Top 14.

Le Lou n'a toujours pas perdu en 2023 en championnat et reste sur cinq victoires consécutives en Top 14 Icon Sport - Romain Biard

Une moyenne de plus de 21 jeu au pied par match, qui illustre parfaitement le jeu de "dépossession" qui a aussi fait la force du XV de France version Galthié lors du grand chelem 2022. Depuis le début de l'année civile, cette tactique fonctionne à merveille. Aux Castrais de s'en méfier, eux qui ont rencontré beaucoup de difficultés à sortir de leur camp face au Stade rochelais il y a quinze jours.

4 : Clermont est serein avant son déplacement à Montpellier

Le week-end dernier, l'ASM n'a pas dit adieu aux phases finales en disposant de Toulon au Michelin. Les hommes de Chirstophe Urios veulent enchaîner sur le terrain de Montpellier, champion de France en titre. Ils pourront s'appuyer sur une belle série : les Jaunards ont ramené la victoire quatre fois du GGL Stadium lors des sept derniers matchs. En octobre 2021, les Clermontois s'étaient imposés 22-20 à Montpellier.

104 : Graou aime le ballon

Paul Graou a réalisé une belle performance le week-end dernier lors de la victoire toulousain face à Pau. Le demi de mêlée a inscrit un essai et délivré une passe décisive pour Pierre-Louis Barassi. Surtout, il a établi un nouveau record cette saison en Top 14, celui du nombre de ballons joués.

Les Toulousains vont tenter de s'imposer à Nanterre. Depuis 2009, ils ont subi 10 défaites pour cinq succès. Icon Sport - Eddy Lemaistre

104 fois, Paul Graou a touché le cuir, illustrant la domination du Stade toulousain (65 % de possession). Titulaire ce week-end, Graou peut-il faire mieux face à la meilleure attaque du championnat ? Réponse dimanche soir à la Paris la Défense Arena.

991 points : Hastoy proche du millier

Le Stade rochelais se déplace à Pau samedi avec l'intention de laver l'affront du match aller où les Palois s'étaient brillemment imposés 38-21. Cette rencontre sera aussi l'occasion pour Antoine Hastoy de faire son retour au stade du Hameau où il a évolué durant onze années. Le demi d'ouverture et buteur du Stade rochelais pourrait dépasser la barre des 1000 points inscrits en professionnel lors de son retour dans son ancien stade. Il lui manque neuf petites unités. "Le faire à Pau serait un beau clin d'oeil", réagissait-il dans les colonnes du Midi Olympique. Assurément.

3 : Cordero aime les triplés

L'ailier de poche de l'Union Bordeaux-Bègles a déjà inscrit trois triplés depuis ses débuts avec le club girondin. Le dernier en date, le week-end dernier face à Perpignan lors de la démontratation bordelaise 43-7. Les deux autres triplés, face au Racing 92 la saison dernière et les Dragons de Newport il y a deux ans, en appelent à d'autres : dès ce week-end lors du déplacement de l'UBB à Brive ? Affaire à suivre.

42 : nouveau record à battre

La 19e journée de Top 14 a été la plus prolifique de la saison avec 42 essais inscrits au total. Une moyenne de six essais par rencontre, et uniquement des victoires avec bonus offensif pour les équipes qui recevaient. Le record tombera-t-il ce week-end lors de la 20e journée ?