Top 14 - Ce samedi soir, Toulon a largement battu le Stade français sur la pelouse de Mayol. Un succès de 37-9 pour le RCT qui s'est notamment dessiné grâce aux exploits de Baptiste Serin, intenable dans cette partie. En face, Paul Alo-Emile a craqué et offert sur un plateau un essai aux Varois.

Les tops :

Baptiste Serin

Le demi de mêlée du RCT est en très grande forme en ce moment. Celui qui a retrouvé Marcoussis la semaine dernière pour effectuer quelques entraînements avec le XV de France a encore un fois rayonné sur la pelouse de Mayol. À trois reprises, il a laissé la défense parisienne sur la carreau pour se faire la malle. En confiance et inspiré, le numéro neuf varois n'a commis aucune erreur notable. Avec un Serin à ce niveau, Toulon peut voir venir et légitimement espérer une place dans le top 6.

Thomas Salles

L'arrière Rouge et Noir peut avoir le sentiment du devoir accompli ce samedi soir. Alors qu'il quittera le RCT pour rejoindre Provence Rugby dans quelques mois, Thomas Salles souhaite quitter Toulon sur de bonnes performances. Lors de cette rencontre, il a été propre sur toutes interventions et a sanctionné l'indiscipline parisienne. L'ancien Aurillacois est à créditer d'un six sur six face aux perches. Pas mal.

Cheslin Kolbe

Parfois décevant avec la tunique toulonnaise, Cheslin Kolbe a prouvé au public de Mayol qu'il avait toujours une pointe de vitesse rare à ce niveau. Dans le premier acte, le Sud-Africain a tout d'abord profité de l'erreur d'Alo-Emile pour s'en aller inscrire le deuxième du RCT. Dans le second, l'ancien Toulousain est réapparu sur son aile droite à dix minutes du coup de sifflet final. À la poursuite du cuir après un coup de pied rasant de Salles, Kolbe a dépassé tout le monde pour pousser Dakuwaqa à la faute et provoquer un essai de pénalité.

Cheslin Kolbe a inscrit le deuxième essai du RCT ce samedi soir. Icon Sport

Les flops

Paul Alo-Emile

On a beau avoir revu l'action à plusieurs reprises, on ne sait toujours pas ce qui est passé par la tête de Paul Alo-Emile. À la 26ème minute, alors qu'il était dans son camp, le pilier droit parisien a tenté une passe sautée aussi inuile que ratée. Résultat : Cheslin Kolbe en a profité pour récupérer la gonfle et aller inscrire le deuxième essai du RCT. Quelques secondes plus tard, Gonzalo Quesada parlait "d'un craquage", difficile de la contredire... De plus, Alo-Emile a été remplacé avant la mi-temps à cause de problèmes en mêlée pour le Stade français. Pas la soirée rêvée...

Morgan Parra

L'expérimenté numero neuf a souffert de la comparaison avec Baptiste Serin lors de cette rencontre. À la naguette d'un pack en grande difficulté, Parra a eu du mal à mener la barque parisienne. En plus de ne pas peser sur les débats, il s'est fait contrer en début de match à la suite d'un coup de pied de pression. Heureusement pour lui, Segonds veuillait au grain derrière...

Peniasi Dakuwaqa

Le Fidjien a peut-être été l'arrière le plus en vue sur la pelouse de Mayol. Avec du bon... et du mauvais ! Peniasi Dakuwaqa a surtout fait parler de lui pour ses erreurs dans le second acte. Dans un premier temps, il s'est mis grossièrement à la faute dans un ruck alors qu'il était au sol. Et puis, il a tué tout suspense dans cette rencontre avec un mauvais réflexe de treiziste. À la course avec Cheslin Kolbe, il a volontairement envoyé le cuir en dehors des limites du terrain, ce qui a entraîné un essai de pénalité et un carton jaune à son encontre.