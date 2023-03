TOP 14 - Juste avant la pause, le Parisien Clément Castets a été impliqué dans un duel avec le Toulonnais Matthias Halagahu. Un plaquage qu'il juge haut et qu'il a souhaité faire remarquer au micro de Canal +.

"On n’arrive pas à se mettre d'accord avec le corps arbitral, c'est très compliqué. On doit trouver des solutions parce que là ce n'est pas possible. J'ai l'impression de prendre une épaule dans la tête et la TMO (arbitrage vidéo n.d.l.r) ne l'a pas vu. Je ne m'appelle pas Ntamack ou Dupont peut-être mais il faudrait commencer à regarder vraiment les choses", voilà les mots forts du pilier parisien Clément Castets au micro de Canal+, juste avant de regagner les vestiaires.

En cause, une action qui s'est déroulée juste avant la sirène de la première période. Balle en main, Clément Castets joue un duel et subit un plaquage classique de la part de Teddy Baubigny. La deuxième lame arrive ensuite avec le jeune Matthias Halagahu. Un peu haute donc d'après l'ancien toulousain Clément Castets. Une échauffourée s'ensuit entre les deux protagonistes. L'arbitre du jour M.Cayre siffle pour un "neckroll" (plaquage illicite autour du cou) sur Baptiste Serin et en profite pour mettre fin à ces chamailleries. Les deux équipes sont renvoyées aux vestiaires, Toulon mène 20-9 la mi-temps.

Une première période en faveur de Toulonnais entreprenants et réalistes. Un essai bien senti de Duncan Paia'aua ou encore une interception de Cheslin Kolbe après une sautée risquée de Paul Alo-Émile et Toulon prend les commandes de cette rencontre. Les Varois, très énergiques, jouent pour tenter de se faire une place dans le top 6.