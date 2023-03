Revigorés par cette ouverture de leur compteur, les Brivistes insistaient davantage au retour de la mi-temps. Percussions des avants, mêlées obtenues dans le camp adverse, touches dans les 22 … Le CAB semblait parti pour revenir. Bordeaux-Bègles ne pouvait que faire des fautes pour se défendre et Tameifuna prenait un jaune pour l’accumulation de fautes (53ème). Un surnombre dont n’a jamais su profiter Brive.

Sans inspiration, le CAB ne marquait jamais, car les pénalités étaient jouées vers la touche plutôt que pour tenter de prendre trois points. Alors l’UBB, sans briller, a résisté et s’est relevée. Le jeu s’est beaucoup concentré au milieu du terrain et sur des coups de pied entre les arrières. Jalibert a fini par débloquer le compteur de la seconde période sur une pénalité (7-23, 69ème), avant de manquer un drop.

Le coup de grâce est arrivé à cinq minutes de la fin. Buros a relancé à la main pour attirer la défense. Le jeu est ensuite parti sur les ailes et Vili a bien joué le surnombre pour envoyer à l’essai Cordero (7-28, 74ème), qui marque un doublé, une semaine après son triplé contre Perpignan. Santiago Cordero a inscrit un doublé, une semaine après son triplé face à Perpignan. Icon Sport - Loic Cousin

Brive pouvait faire un bon coup au classement, mais s’est encore plus enfoncé au final. Sans inspiration, les Coujours perdent un point sur Pau et quatre sur Perpignan qui a surpris Bayonne. La défaite de l’Aviron profite d’ailleurs aux Girondins, qui leur passent devant, tout en prenant sept points d’avance sur le Racing 92 qui reçoit Toulouse dans la soirée. Une deuxième victoire à l’extérieur cette saison qui fait plus que du bien avant la réception de La Rochelle la semaine prochaine.