Le trois-quarts centre s'est exprimé après le succès précieux du CO face à Lyon samedi. Et il n'a pas oublié de faire l'éloge de son huit de devant qui a livré un match colossal face au Lou.

Ce succès fait du bien, au vu de la situation de l’équipe au coup d’envoi …

C’est bien simple, la victoire était obligatoire. Nous restions sur deux défaites sur ce bloc et le terminer sur un troisième revers, qui aurait été en plus le deuxième à domicile après celui subit contre La Rochelle, était tout simplement inimaginable. L’équipe a vraiment fait ce qu’il fallait et cela a payé. Ouf !

Qu’avez-vous pensé du niveau d’engagement affiché par vos coéquipiers ?

L’engagement, c’est le minimum syndical dans notre sport. J’ai le sentiment que l’on avait un peu perdu cela de vue lors des matchs récents. On avait besoin de retrouver cette « grinta », cette agressivité, ce petit supplément d’âme qui fait que l’on ne lâche rien. C’est fait, tant mieux.

Avez-vous eu peur lorsque Lyon est revenu à moins cinq points en fin de match ?

Oui, franchement, lorsque l’on est dans notre situation, la peur n’est jamais très loin ! Après, on a su bien gérer la fin de match, nous ne nous sommes pas affolés, tout le monde était « câblé » vers le même objectif. Au final, c’est passé.

Un mot sur la prestation de vos avants, qui ont été colossaux ?

C’est plus facile le rugby derrière un tel pack. Nos avants ont fait un job « énorme », ils ont été très forts en conquête, en mêlée et en touche. On a rectifié énormément de choses par rapport à nos précédentes prestations et cela est très encourageant.

Comment expliquez-vous un tel redressement en si peu de temps ?

C’est du travail. Toute l’équipe a énormément bossé toute la semaine, même ceux qui n’ont pas joué ce soir. Tout le monde pousse dans le même sens, pour rendre l’équipe plus performante. Nos avants ont réglé deux ou trois choses qui nous ont permis d’être conquérants ce soir. C’est bien que cela paye immédiatement.

Votre complémentarité avec Adrea Cocagi a sauté aux yeux.

On prend des repères petit à petit. On n’a pas énormément joué ensemble encore cette saison mais c’est du bonheur d’évoluer à côté de lui. Idem pour Vilimoni Botitu. Ce sont des garçons avec qui facile de jouer, ils avancent, ils gagnent des collisions. Je me régale à côté d’eux.

Quand on est acculé, que l’on n’a pas le droit à l’erreur, quel est le mot d’ordre ?

C’était d’être forts sur la conquête, de ne pas reculer. Il fallait se rassurer. On savait que les fondamentaux du rugby nous permettraient de mettre notre jeu en place. On a pris le match en main dès le début et ensuite on a mis un très haut niveau de combat et d’engagement. Lyon n’avait aucune raison d’être plus motivé que nous ce soir. On a appuyé là-dessus.