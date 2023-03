RUGBY A 7 - Les Françaises ont perdu lors du dernier match de poule face aux Wallabies. Les Bleues étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale du Sevens Series de Vancouver au Canada. Elles attendent désormais le nom de leur adversaire.

Déjà qualifiées avant leur dernier match de poule, les Françaises de rugby à 7 ont perdu face à l'Australie et joueront contre le deuxième de la poule C en quarts de finale du Sevens Series de Vancouver au Canada.

Un cran en-dessous des Australiennes, les Bleues étaient menées rapidement (7-0). Le score ne bougeait plus jusqu'à la mi-temps et s'aggravait même dans le second acte (4-0). Les Tricolores réagissaient grâce à Joanna Grisez, mais encaissaient le dernier essai pour finalement s'incliner 21 à 10.

Un quart de finale face au 2e de la poule C

Cette défaite face à l'Autralie ne change rien. Grâce aux larges succès sur l'Espagne (33-14) et le Japon (40-7), les Bleues étaient déjà assurées de figurer dans le tableau final principal. Elles attendent désormais de connaître leur adversaire pour le quart de finale, prévu à 01h12 heure française. Elles pourraient jouer les Etats-Unis ou l'Irlande, qui dominent actuellement la poule C.