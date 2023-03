RUGBY À 7 - L'étape de Vancouver des World Rugby Sevens Series se joue ce week-end. Les deux équipes françaises sont engagées et si les filles réalisent un très bon début de tournoi, ponctué par deux victoires et une qualification en quart de finale, les garçons doivent encore jouer un match décisif ce samedi soir.

Tout va bien pour les Bleues ! Engagées dans l'étape de Vancouvert du World Rugby Sevens Series, les filles de l'équipe de France ont glané deux victoires lors de leurs deux premières rencontres de la phase de poules. En marchant sur l'Espagne (33-14) et en écrasant le Japon (40-7), elles se sont qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. Elles joueront l'Australie ce samedi à 19h22 pour un match qui décidera de la première place de la poule B.

\ud83c\udde8\ud83c\udde6 ??? ??́??????? ?? ?? ???? !



\ud83d\udc49 Les Bleues enchaînent une 2ème victoire et se qualifient pour les quarts \ud83d\udc4f



\ud83d\udc49 1ère défaite des garçons, il y aura un dernier match de poule face au Japon pour se qualifier en quart \ud83d\udcaa@canadasevens @worldrugby7s #Canada7s pic.twitter.com/GB3vRsiQYu — France Rugby (@FranceRugby) March 4, 2023

Pour les Bleus, tout est plus compliqué. Troisièmes de leur groupe après un match nul face à l'Afrique du Sud (19-19) et une défaite face à l'Argentine (21-12), les garçons se retrouvent dos au mur avant d'affronter le Japon ce samedi soir (22h04). Il leur faut absolument un succès et espérer que l'Argentine et l'Afrique du Sud ne se neutralisent pas.