Ce vendredi, Brive a annoncé sur ses réseaux sociaux la prolongation d'un de ses cadres. L'arrière ployvalent Setariki Tuicuvu a prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec le CAB. Celui qui est arrivé en 2020 en Corrèze peut évoluer au centre, à l'aile et même avec le numéro quinze dans le dos si besoin.

Quelques jours après le deuxième ligne Tevita Ratuva, c'est au tour de Setariki Tuicuvu de prolonger son contrat du côté de Brive. Le Fidjien de 27 ans est désormais lié au CAB jusqu'en 2025.

Arrivé en Corrèze en 2020 après avoir évolué durant cinq saisons à Clermont, Tuicuvu s'est rapidement imposé comme un élément important de l'effectif briviste, en témoignent ses 56 matchs en Noir et Blanc. Pouvant couvrir trois postes de la ligne arrière (ailier, centre, arrière), l'international fijdien possède une polyvalence toujours bienvenue à ce niveau.

Il s'est d'ailleurs exprimé à la suite de cette prolongation : "Je me sens bien dans ce groupe et ce club me correspond. Nous sommes une équipe unie et nous jouons les uns pour les autres."

Cette saison, Setariki Tuicuvu a déjà disputé 23 rencontres, dont 20 avec Brive. Important à souligner, il n'a manqué qu'une journée de championnat, la dixième. Il n'a pas encore inscrit d'essai mais ses différences ne sont jamais de trop dans le jeu corrézien.