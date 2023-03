La 20e journée de Top 14 oppose le Racing 92 et Toulouse dans une affiche pour le haut de tableau ce dimanche. Plus tôt dans le week-end Toulon et le Stade français s'affrontent dans un duel qui s'annonce très relevé. Découvrez les pronos de cette très disputée 20e journée.

Montpellier - Clermont

Pour le MHR, l'équation est simple. En cas de nouvelle contre-performance à domicile (le club compte déjà trois défaites au GGL Stadium), les chances de qualification pour le top 6 se réduiraient largement. L'atout des Montpelliérains réside peut-être en la mauvaise conduite de l'ASM Clermont en déplacement. Les Clermontois n'ont qu'une victoire à leur actif en extérieur.

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Pau - La Rochelle

La dynamique n'est pas exactement en faveur des locaux. La Section paloise a perdu ses deux derniers matchs à Perpignan et à Toulouse. L'avance des Béarnais sur la zone rouge a fondu ces dernières semaines et l'Usap, première relégable, pointe désormais à deux points. Les Rochelais au contraire, après leur défaite contre Lyon à domicile, ont remis les pendules à l'heure en remportant deux succès à plus de trente points.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Brive - Bordeaux-Bègles

Doucement mais sûrement, les Girondins se sont relancés depuis le mois de décembre. Six victoires en huit matchs, et voilà l'UBB de retour au premier plan, sixième avec trois points d'avance sur le septième. La présence de Lucu et Jalibert devrait dynamiser encore le jeu girondin. Côté corrézien, les absents sont encore nombreux.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles

Castres - Lyon

Qui arrêtera les Lyonnais ? Avec leurs cinq victoires d'affilée, ils n'ont pas encore perdu en 2023. Surtout, ils ont montré les ressources nécessaires pour arracher des succès majeurs à Pau et à La Rochelle. Tout le contraire de Castres qui n'a remporté qu'un seul de ses sept derniers matchs. Le changement d'entraîneur, avec l'arrivée de Jeremy Davidson, n'a pas eu l'effet escompté la semaine passé à Bayonne (41-10).

Notre pronostic : victoire de Lyon

Perpignan - Bayonne

L'Usap, qui reçoit l'Aviron bayonnais, a l'occasion de réaliser le grand coup dans la course au maintien. Les Catalans ont bien relancé les choses en bas de tableau grâce à leurs succès contre le Stade français, Pau et à Brive. De quoi raviver les débats et apporter de la confiance aux joueurs de Perpignan.

Notre pronostic : victoire de Perpignan

Toulon - Stade français

C'est peut-être le match qui fait le plus d'étincelles dans ce championnat ces dernières années. Et dont le scénario est le plus indécis... En tous les cas, le RC Toulonnais est un peu dans la situation du MHR, avec des points de retard sur le top 6 et une réception qui peut beaucoup compter. Le Stade français, deuxième, garde des points d'avance dans le top 6 (neuf unités d'avance sur le Racing 92).

Notre pronostic : victoire de Toulon

Racing 92 - Toulouse

Les blessés s'accumulent pour le Stade toulousain. Et malgré la période des doublons, toujours délicate à aborder pour Ugo Mola et son staff, Toulouse est toujours leader avec huit points d'avance sur le Stade français. Suffisant pour se rendre à Nanterre avec une équipe remaniée ? Difficile à dire. Toujours est-il que les partenaires d'Henry Chavancy ont une carte à jouer pour recoller sur wagon de tête.

Notre pronostic : victoire du Racing 92