Pro D2 - Victoire bonifiée pour Grenoble qui écrase Montauban et poursuit son invincibilité en 2023

Huitième match sans défaite pour les Grenoblois qui sont toujours invaincus depuis le 9 décembre dernier. Ce soir la victime s'appelait Montauban, victoire bonifiée des Isérois 48-17 qui s'accrochent solidement à la troisième place du Pro D2. Dans un festival offensif Grenoble inscrit six essais dont un doublé pour Halaifonua. Montauban de son côté reste au fond du classement avec un seul point d'avance sur la zone rouge.

Montauban aura tenté de tenir, mais Grenoble semble être devenu une machine impossible à arrêter en ce début d'année 2023. Pourtant Montauban ne lâche rien en début de rencontre. Les premières minutes de ce match sont largement à l'avantage des défenses qui prennent le pas sur les attaques. Toutes les actions se jouent au milieu du terrain et personne ne trouve la solution. Il faut attendre le quart d'heure de jeu pour voir le compteur se débloquer. Et c'est Montauban qui craque en premier. Pourtant très juste jusque-là, les visiteurs vont se faire surprendre par une pénalité jouée vite à cinq mètres de leur ligne. Le petit filou s'appelle Muarua, il rentre dans la défense, Escande à bien suivi, il trouve au relais Halaifonua qui marque en force.

Montauban a fait de la résistance

On se dit alors que ça y est, Grenoble a cassé le verrou montalbanais pour de bon. Surtout quand Gautier vient inscrire un deuxième essai à la 35e minute pour porter le score à 20 à 3. Mais l'USM va encore faire un peu de résistance et inscrire un superbe essai à la toute fin du premier acte, et quel essai ! Un lancement de jeu en première main, Bernadet perce et passe les bras pour Bonnefond, il réalise une chistera parfaite qui trouve Guillemin en bout de ligne qui file entre les perches. À la pause le score est de 20-10.

Au retour des vestiaires Montauban va inscrire un essai sur le coup d'envoi de la seconde période et totalement relancer le match. Doublé express pour Bastien Guillemin, Bosviel trouve Bonnin qui tape à suivre, dans l'en-but l'ailier montalbanais devance Dridi de justesse. Bosviel transforme, 20-17, on joue la 41e minute.

Grenoble déroule

Malheureusement pour les visiteurs cet essai signe la fin de la résistance et le début d'une domination sans partage des Isérois. Montauban n'inscrira plus aucun point. À peine 3 minutes plus tard Grenoble imite à la perfection son adversaire du soir. Le schéma de l'essai est exactement le même mais de l'autre côté de la pelouse. Grenoble récupère un renvoi Escande écarte, le ballon arrive dans les mains de Barthélémy qui tape à suivre, cette fois c'est Glenat qui aplatit en premier, 25-17.

Le reste de la rencontre sera une véritable démonstration des Grenoblois. Halaifonua viendra inscrire son doublé à la 52eme minute. Douglas inscrira l'essai du bonus neuf minutes plus tard. Le capitaine Blanc Mappaz scellera le score en toute fin de rencontre.

Grâce à cette victoire les Isérois restent solidement sur le podium de Pro D2 à la troisième place. Montauban continue de se faire peur et ne conserve qu'un petit point d'avance sur Carcassonne, premier relégable.