Pro D2 - Non-match complet de Carcassonne à Nevers qui reste relégable

Pro D2 - Pour cette 23ème journée de championnat, il n'y a eu aucun suspense entre Nevers et Carcassonne. Les Audois n'ont pu marquer qu'une pénalité à l'entame de chaque mi-temps, mais ont subi la foudre des Neversois pendant tout le reste de la rencontre. Les locaux ont régalé leur stade du Pré Fleuri avec huit essais, dont quatre pour l'ailier sud-africain Christiaan Erasmus. Carcassonne a subi sa plus lourde défaite de la saison, et elle risque de faire mal au mental.

L'US Carcassonne a complètement coulé ce vendredi soir au Stade du Pré Fleuri de l'USON Nevers (49-6), pour la 23ème journée de Pro D2. Premiers relégables, les Audois voulaient mettre fin à une série de quatre défaites sur la pelouse d'une équipe de milieu de tableau. Mais les visiteurs n'ont rien montré de leurs qualités défensives et cédé face à une équipe très séduisante de Nevers, qui a présenté un beau rugby et su exploiter les failles adverses pour se rapprocher des places qualificatives aux playoffs. Une pénalité, puis plus rien Les Audois ont pourtant les premiers à attaquer et à piquer. Après seulement quatre minutes de jeu, ils obtenaient déjà une première pénalité que Damien Anon passait. Ce fut presque la seule offensive de la première période. Nevers se mettait à jouer avec les trois-quarts pour progresser, et Ambadiang était envoyé à l'essai après une très belle passe sautée de Loaloa (5-3, 15ème). Le trois-quarts centre se mettait encore en évidence en jouant un une-deux avec Erasmus après une passe au pied de Reynolds, pour lancer le show de l'ailier sud-africain (13-3, 29ème). Car l'ailier marquait déjà un doublé huit minutes plus tard, après un deux contre un bien joué par Jaminet. 18-3 à la pause, et le score était flatteur pour Carcassonne. Ces derniers s'imitaient avec une pénalité peu après le retour des vestiaires. Peu avant, le talonneur entrant Connor Sa était rentré dans l'en-but avec le ballon, sans parvenir à marquer d'essai, ce qui aurait fait un grand bien aux relégables. Le festival de Nevers Les Neversois réagissaient très vite avec un essai d'Elia Elia, consécutif à une bonne touche dans les 22 et un maul conquérant (48ème). La quatrième transformation manquée de Shaun Reynolds du soir permettait au score de ne pas être encore plus lourd. Puis ce fut au troisième ligne centre Jason Fraser d'y aller de son essai (30-6, 61ème), après un premier essai infructueux. Les avants jouaient vite une pénalité à la main pour envoyer leur coéquipier à l'essai. Carcassonne ne s'aidait pas avec ces trop nombreuses fautes et le pauvre Bilal Fadli prenait un carton jaune quelques minutes après ses débuts en pro (65ème), le deuxième après celui d'Anon en première période (20ème). Christiaan Erasmus marquait son triplé après une mêlée à 5 mètres jouée côté fermé, où il crochetait son vis-à-vis (37-6, 68ème). Sur l'autre aile, Ambadiang profitait de l'absence de soutien sur un ruck pour chiper le ballon qui en était sorti, avant de plonger dans l'en-but (42-6, 75ème). Enfin le Sud-Africain concluait son festival et le match après un contre neversois. Face à une défense usée, Paris contournait littéralement le premier rideau défensif avant de se retrouver dans un deux contre un, parfaitement joué pour envoyer son coéquipier au quadruplé (49-6, 80ème). Carcassonne sortait de quatre défaites, dont contre le leader Oyonnax, mais avait au moins gratté un bonus défensif à chaque fois. Il n'en a rien été ce soir où cela a été une opération portes ouvertes, avec une défense des trois-quarts bien trop faible pour résister. La quinzaine de pénalités n'a pas aidé, et les Audois se retrouvent dans un statu quo au classement. Nevers, si cette victoire ne les mène pas au top 6, a au moins régalé son public.