Pro D2 - Malgré ses blessés, Biarritz fait craquer Massy et conforte sa place dans le top 6

Pro D2 - Avec seulement 21 joueurs sur la feuille de match, le Biarritz Olympique est parvenu à prendre le meilleur sur Massy, plus que jamais lanterne rouge du championnat au terme de cette 23e journée, dans son antre du Parc des Sports d'Aguilera (38-19). Les Basques ont pu compter sur un grand Joe Jonas, auteur d'un doublé. Avec ce succès non bonifié, le BO profite du revers de Provence Rugby pour prendre de l'avance dans le haut du classement.



Un cri de soulagement. En dépit d'une infirmerie surchargée (plus de 20 joueurs sont blessés), ce qui a obligé notamment Erdocio à dépanner au talon, le Biarritz Olympique a évité le piège de Massy (38-19), dans cette 23e journée de ProD2. Quatre nouveaux points qui permettent aux Basques de partir en vacances avec le sourire, renforcé par le revers de son principal Provence Rugby, tombé à Maurice-David face à Vannes. Au contraire, les voyants sont au rouge du côté de Massy avec un quatrième revers de rang et une place de lanterne rouge.

Une longue période d'observation est venue accompagner ce début de rencontre entre deux équipes en manque de repères. Sur le reculoir sur la première offensive d'envergure des locaux, Vickos, auteur d'un plaquage haut, a récolté un carton jaune pour une répétition de fautes (0-0, 19e). Sur la penaltouche qui suit, Germain, décidément inspiré au niveau des passes au pied après celle offerte à Domvo la semaine passée face à Provence Rugby, a offert le premier essai à Matiu (7-0, 20e).

Cet essai de l'ailier d'un jour a libéré ses partenaires. Sur une belle relance entreprise par Jonas, les Basques ont fait parler la qualité de leur jeu de passes. Sur deux retours à l'intérieur entre Germain et Hébert, puis entre Hébert et Couilloud, le dernier nommé a filé entre les poteaux (14-0, 27e). Massy a lourdement payé son infériorité numérique.

Mais, les Franciliens ont montré immédiatement de la ressource. Tout juste revenu à 15 joueurs sur la pelouse, sur un superbe 50-22 de Deleuze, Massy a réagi par l'intermédiaire de Tissot. Le troisième ligne a profité d'un maul désaxé et dynamique pour se faufiler en coin (14-5, 27e).

Comme dans un match de boxe, les deux équipes ont répondu des coups par des coups. En bonne position, les Basques ont décidé de ne pas tenter les points au pied. Une stratégie payante. Venu en premier attaquant à la suite d'un ballon porté, Tomane a résisté à un défenseur pour s'étendre derrière la ligne (21-5, 38e). Un coup sur la tête pour Massy ? Il n'en a rien été !

Juste avant la pause, sur une relance depuis les 22 mètres d'Ortolan, Massy a inscrit un des essais de cette 23e journée. Après un relais de Tlili, Nollet, son comparse de la troisième ligne, a montré sa pointe de vitesse sur une course de 45 mètres. Sur le renversement, Dit Robaglia a été parfaitement servi en coin pour réduire l'écart (21-12, 40e+2). Le suspense est donc resté entier au moment de regagner les vestiaires.

Joe Jonas se montre irrésistible !

Biarritz a attaqué le deuxième acte en mettant la démultiplié. Sur une passe dans la chute de Dixon, auteur d'un très beau geste sur le coup, Joe Jonas, venu à hauteur, a commencé son festival (28-12, 43e).

Car, sur un lancement de jeu après une mêlée, le Sud-Africain a combiné avec Couilloud, replacé à l'aile en deuxième période. Au terme d'un une-deux d'école entre les deux hommes, Jonas a résisté au retour de la défense pour inscrire un doublé (35-12, 50e). Il en est désormais à sept essais en ProD2, cette saison.

Bonus offensif en poche, les Basques ont baissé la garde. Bien mal leur en a pris ! Sur un lancement de jeu, Farissier s'est extirpé des bras de Tomane pour accélérer. Avec sang-froid, l'ailier a joué parfaitement un deux contre un avec Guillomot (35-19, 53e). Malgré les encouragements des deux staffs, les deux équipes sont parues à bout de forces au terme de ce bloc dantesque de six matchs de rang. Pour assurer le succès, à 22 mètres, en face des perches, Baptiste Germain a ponctué sa soirée parfaite dans son rôle de buteur avec un six sur six (38-19, 67e).

Grâce à ce succès, le BO prend quatre longueurs d'avance sur Nevers (7e, 55 points) et s'installe comme un vrai potentiel phase-finaliste. Les partenaires de Barnabé Couilloud auront même le loisir d'augmenter leur avance avec la réception de l'USON, dans 15 jours. La lanterne rouge Massy, qui recevra Agen dans deux semaines, reste à huit longueurs de l'US Montauban (14e, 37 points).