L'affiche de cette 23e journée de Pro D2 oppose Oyonnax et Colomiers. Au-delà de leur rivalité née ces dernières années au gré des matchs de qualification et de phase finale, "Oyo" et la Colombe auront ce vendredi soir un avant-goût des phases finales.

Pour rappel, le stade Charles-Mathon était le théâtre des deux barrages entre ces deux équipes lors des deux dernières années. Oyonnax les a remportés tous les deux.