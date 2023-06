Pro D2 - Dans un match de milieu de tableau, le Stade Aurillacois a confirmé sa suprématie à Jean Alric en s’imposant vendredi 3 mars 29-26 face à Rouen. Avec un match de retard, les Auvergnats reviennent à six longueurs du Top 6. Les Normands récupèrent, eux, un point de bonus défensif mais restent à la portée de la zone rouge.

Dans sa forteresse de Jean-Alric uniquement prise par Mont-de-Marsan cette saison, les Cantalous ont signé un neuvième succès à domicile en s'imposant 29 à 3 face à Rouen vendredi 3 mars et se repositionnent dans la course à la phase finale. Avec un match de retard qu’ils rattraperont la semaine prochaine, les Auvergnats peuvent encore espérer rejoindre le Top 6 qui n'est plus qu'à six unités. À l’image de sa saison, Rouen a, lui, encore manqué de constance dans le Cantal et voit la zone rouge se rapprocher dangereusement.

Doublé pour Coertzen

Après dix premières minutes cadenassées, Coertzen a débloqué la machine auvergnate, accoutumée des performances éclatantes à domicile. Sur un exploit personnel, l’ailier de la SACA a mis sur le reculoir trois Rouennais pour inscrire en force le premier essai des Cantalous (8e, 5-0). Moins de dix minutes plus tard, l’expérimenté Sud-Africain a récidivé cette fois sur une passe au pied de Neisen (12-3, 16e). En face, et après 20 minutes de jeu, Rouen n’avait toujours pas pénétré dans les 22 mètres adverses mais se maintenait en vie dans le match grâce à la botte de son buteur irlandais Lydon qui transformait deux pénalités (14-6, 22e). Un duel buteurs s’engageait alors et Aucagne répondait à Lydon (17-9, 26e). Puis les locaux ont pris le large après une troisième réalisation signée Javakhia, bien épaulé par Kartvelishvili (22-9, 31e). À la demi-heure de jeu, les Cantalous étaient déjà dans les clous du bonus offensif.

Avant la pause, Rouen voulait exploiter l’indiscipline des locaux et partait en touche à cinq minutes du terme. Mais une obstruction gâchait l’une des rares occasions des Normands dans la zone de marque. Et alors qu’ils avaient une nouvelle opportunité d'inscrire des points, les joueurs de Godignon se sont entêtés en touche. Leur audace ne payait pas et l’arbitre renvoyait les acteurs aux vestiaires après un lancer pas droit du talonneur Greyling.

Sursaut d'orgueil des Rouennais

De retour sur la pelouse, les Normandais affichaient de meilleures intentions. Ils étaient tout près d'inscrire leur premier après trois minutes de la seconde période. Mais M. Urruzmendi refusait l'essai de Grondin pour un en-avant de l'ailier à la réception d'une sublime transversale de Pourteau (43e). Aurillac ne tardait pas à réagir et s'appuyait sur ce qui faisait sa réussite jusqu'alors : les ballons portés. Acculés devant leur ligne, les Rouennais se mettaient à la faute en défendant le maul sur le côté et s'infligeaient une double peine : le carton jaune du troisième-ligne Costa et l'essai dans la foulée de l'autre ailier de la SACA, Yabaki (29-9, 48e).

Alors qu'on pensait les Normands terminés, un essai en contre de plus de 80 mètres conclu par le demi de mêlée Campeggia juste avant l'heure de jeu a relancé le match (29-14, 59e). D'autant que dans la foulée, Surano privait Aurrillac du bonus offensif (29-21, 64e). À trois longueurs après la pénalité de Lydon, impérial face aux perches ce soir (6/6), les visiteurs se prenaient à rêver d'une victoire dans le Cantal (29-26 , 72e). Mais le score en restait là et les Normands devaient se contenter du point du bonus défensif, arraché grâce à une intensité retrouvée dans le second acte.