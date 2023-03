Oyonnax poursuit sur sa lancée et s'impose face à Colomiers

Pro D2 - Le leader du championnat, Oyonnax, s'est imposé largement et aisément face à Colomiers dans le cadre de la 23e journée de Pro D2. Sur le score de 34 à 9 et avec 4 essais à la clé, les noir et rouge ont maîtrisé un potentiel adversaire lors des barrages d'accession au Top 14 en fin de saison.

Match de gala ce soir entre Oyonnax et Colomiers au stade Charles Mathon ! De gala car il s'agit tout simplement d'une confrontation entre le solide leader du championnat, Oyonnax (23 points d'avance sur le dauphin avant cette 23e journée) et le 5e, Colomiers, dont les résultats à l'extérieur cette saison étaient plus que satisfaisants : 5 victoires remportées lors des 11 déplacements, soit le 4e meilleur bilan de la ligue. Cette statistique est désormais vétuste puisque le bilan fait désormais état de 7 défaites pour cette formation columérine qui n'aura pas réussi à exister durant cette rencontre.



Oyonnax, maîtrise et sang froid

Comme souvent dans leur stade, les Oyomen n'ont pas attendu longtemps avant de piquer leur adversaire. Ce soir, c'est dès la 3e minute que la ligne d'en-but a été franchie par l'intermédiaire du demi de mêlée El Khattabi, bien servi à l'intérieur par son talonneur Durand qui, une fois de plus faisait preuve de mobilité dans le cœur du jeu (7 à 0, 3e). Néanmoins, les Occitants trouvaient le moyen de réagir via le pied de leur ouvreur Séguy qui enquillait deux pénalités lointaines (7 à 6, 19e).

La sérénité du leader

Bien qu'ayant failli subir un essai à la 17e minute de jeu après une belle séquence offensive columérine, les Auvergnats repartaient de l'avant et, sur leur deuxième occasion, inscrivaient un second essai grâce aux cannes de Callandret qui, servi au cordeau, transperçait toute la défense (14 à 6, 28e). Un essai que l'on pourrait qualifier de doublement transformé car Bouraux enchaînait avec une pénalité lointaine pour porter le score à 17 à 6 (31e). Ainsi, à la mi-temps, le leader du championnat tournait en tête sans avoir tremblé outre mesure face à une équipe columérine que l'on pourrait qualifier de timide mais qui finalement était dominée de la tête et des épaules, ne lui permettant pas d'exister dans le jeu.

Main mise et bonus offensif

Kévin Lebreton le soulignait à la pause, l'objectif est d'aller chercher un 10e point de bonus offensif en 11 matchs pour les Oyomen. Celui-ci sera en poche à l'heure de jeu grâce à un quatrième essai de Callendret, qui avait été précédé par un essai de Lebreton soutenu par son paquet d'avants (34 à 9, 67e). Archi dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les joueurs de Joe El Abd ont ensuite déroulé tranquillement pour obtenir leur 18e succès de la saison, confortant leur avance au classement. En face, la Colombe ne pouvait que constater son infériorité. Vaillante, elle a tenté jusqu'au bout mais s'est heurtée à un rideau de fer contre lequel Gori est d'ailleurs allé se frotter un peu trop fort, poussant l'arbitre à l'expulser à la 71e minute de jeu pour une charge de l'épaule au niveau de la tête.

Le point au classement

Au soir de la 23e journée, Oyonnax trône fièrement en tête du Pro D2 avec 88 points au compteur. Pour Colomiers, le top 6 est toujours assuré mais il ne tient pas à grand-chose tant les poursuivants sont proches. Nevers et Vannes sont à 2 et 3 points des Occitans qui vont profiter du prochain week-end pour recharger les batteries avant de recevoir Aurillac dans 15 jours.