TOP 14 - À la fin du mois de février, le président du Castres olympique, Pierre-Yves Revol, a pris la décision de se séparer de son manager. Déjà inquiet de la situation du club, le dirigeant avait tiré la sonnette d'alarme quelques jours auparavant. Après l'éviction de Pierre-Henry Broncan, il revient sur ses choix.

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas et ce n'est pas à Castres que l'on vous dira le contraire. Actuellement onzième du championnat avec 32 points, le CO est entré dans la lutte pour le maintien face à Pau, Perpignan et Brive. Il y a quelques semaines, le président, Pierre-Yves Revol, avait fait passer un message plus que clair : "Dans ces moments critiques, il ne faut pas se disperser mais au contraire être très soudé. C’est aussi la raison pour laquelle le club organise un stage près de la Méditerranée. Je vais scruter le comportement des uns et des autres et si je vois des signes de faiblesse ou de dissensions en dehors ou sur le terrain dans la prochaine quinzaine, comptez sur moi pour tenter d’y remédier". C'était le lundi 13 janvier. Une semaine plus tard, Pierre Henry Broncan était démis de ses fonctions.

Revol explique son choix

En poste depuis 2020 à la tête du Castres olympique, Pierre-Henry Broncan a vécu une belle histoire avec le club tarnais. Mais toutes les bonnes choses ont une fin... Et après une saison lors de laquelle ses hommes se sont hissés en finale du Top 14, tout semble s'être brutalement arrêté. Cette saison, le CO pouvait se vanter d'être invaincu à domicile (en Top 14) n'ayant concédé qu'un match nul sur sa pelouse. En revanche quand il s'agit de s'exporter, la tâche s'avère plus que compliquée puisque la formation tarnaise n'a ramené aucune victoire de ses déplacements depuis le début de cet exercice. Voilà donc un Castres olympique fébrile au classement. Puis tout s'écroule lors de la venue du Stade rochelais qui s'impose 32-17 sur la pelouse de Pierre-Fabre. Le moment était donc venu pour Pierre-Yves Revol de faire un choix fort.

Dans les colonnes de l'Équipe, le président s'est exprimé sur l'éviction de Pierre-Henry Broncan : "C'est une décision d'autant plus difficile à prendre quand vous appréciez votre manager, ce qui est mon cas". Mais les bonnes relations entre les deux hommes ne suffisaient plus. Pierre-Yves Revol reprend : "J'ai écouté le manager, son analyse de la situation. Son rapport avec le groupe était, me semble-t-il, assez pessimiste depuis quelque temps. Évidemment, j'ai analysé aussi la situation du groupe et de ses leaders qui ne m'ont d'ailleurs jamais demandé explicitement son départ. J'ai ressenti cependant qu'ils recherchaient un déclic et une évolution devant une situation d'échec". En ce qui concerne le pari Jeremy Davidson, limogé du CA Brive en cours de saison et qui a sans transition remplacé Pierre-Henry Broncan, le président tarnais ne s'étend pas vraiment sur le sujet. Depuis son arrivée "il y a certainement un regain d'attention, de concentration et de motivation. Attendons un peu pour voir sa traduction sur les terrains et dans les faits". Le week-end dernier et pour la première de Davidson, Castres s'est incliné 41-10 à Bayonne. Ce samedi, ce sont les Lyonnais qui s'avancent en terre castraise. Reste à voir si le CO sera en capacité de dompter un Lou affamé.