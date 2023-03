TOURNOI DES SIX NATIONS - En l'absence du titulaire du poste, Uini Atonio, suspendu, Mohamed Haouas a été aligné à droite de la mêlée française face à l'Écosse. Expulsé, le Montpelliérain se retrouve lui aussi privé du déplacement en Angleterre, le 11 mars prochain. Et voilà le staff du XV de France qui se repose la même question : qui pour épauler Sipili Falatea ?

Après le coup d'épaule et le coup de tête, le coup de massue. En Irlande, Uini Atonio s'en est tiré avec "seulement" un carton jaune, malgré un plaquage haut sur Rob Herring. Cité pour jeu déloyal, le Rochelais a été suspendu trois semaines par la commission pour avoir envoyé son épaule dans la tête du talonneur irlandais. Pas d'Écosse ni d'Angleterre pour le titulaire du poste.

Fabien Galthié et son staff avaient décidé de titulariser Mohamed Haouas et non Sipili Falatea, remplaçant à Dublin, contre les Écossais. Le futur Clermontois retrouvait une place de titulaire en Bleu, plus connue depuis deux ans. Las, un coup de tête sur le demi de mêlée adverse l'a renvoyé aux vestiaires après douze petites minutes. Il manquera la fin du Tournoi, suspendu quatre semaines. C'est un coup de massue pour le staff tricolore. La question du deuxième pilier droit sur la feuille de match en Angleterre, avec Sipili Falatea, se repose donc déjà. Quelques noms se détachent :

Dorian Aldegheri (Stade toulousain)

C'est le favori ! Être envoyé au feu à Twickenham, Dorian Aldegheri connaît. En finale de la Coupe d'Automne des Nations en 2020, c'était lui le pilier droit de ce XV de France remanié. Lors de la dernière venue des Bleus à Londres, dans le Tournoi 2021, il avait suppléé Mohamed Haouas. Appelé lors de la tournée estivale 2022 au Japon, il n'avait pas joué une minute cependant. Si le vécu du droitier toulousain en sélection n'est pas énorme (neuf capes), il bénéficie de son expérience en club. Il est habitué aux finales nationales et continentales. Et à Toulouse il côtoie les indéboulonnables Cyril Baille et Julien Marchand. Des automatismes en mêlée fermée bienvenus ! Il pourrait même démarrer la rencontre, laissant Sipili Falatea dans son rôle de finisseur.

Cette saison, Dorian Aldegheri n'a manqué que deux rencontres du Stade toulousain (18 matchs comme titulaire, trois comme remplaçant), preuve d'une certaine régularité. S'il ne se blesse pas face au Racing ce dimanche (21h05), le pilier droit pourrait bien ne pas redescendre sur Toulouse et rester en Ile-de-France quelques jours de plus, du côté de Marcoussis.

Demba Bamba (Lyon)

C'est le plus capé. Demba Bamba, fort de ses 24 sélections, pourrait être plébiscité par le staff. Remplaçant lors des cinq rencontres du Tournoi 2020 ou lors des trois premiers matchs du dernier Tournoi, il a petit à petit perdu du crédit. Mais il reste une valeur sûre à son poste.

Le Lyonnais n'est cependant pas en pleine forme. Après la tournée d'été 2022 au Japon, où il a démarré les deux rencontres et s'est blessé, il a été opéré d'une lésion du cartilage au genou, manquant six mois de compétition. Revenu à son meilleur niveau, une bénigne élongation à un quadriceps l’a privé de la réception du Racing (J19, 45-11), et sa participation au déplacement à Castres (ce samedi, 17h15) reste très incertaine. Cela ne plaide pas en sa faveur avant un match capital face au XV de la Rose...

Thomas Laclayat (Oyonnax)

C'est l'Ovni. Présent lors de la tournée au Japon ou dans le groupe France depuis la suspension de Uini Atonio, l'Oyomen n'a pas encore connu la moindre cape avec le maillot frappé du coq. Si Thomas Laclayat (25 ans) est très apprécié du staff tricolore, son expérience est un frein pour un joueur qui joue en Pro D2.

Mais le staff français a déjà montré qu'il n'avait pas peur de lancer un bizuth de Pro D2, même un pilier. Quentin Walcker était entré en jeu lors de deux rencontres pendant la tournée australienne de 2021. De là à faire jouer une rencontre importante en Angleterre à un joueur de deuxième division ? En attendant, sa forme est étincelante cette saison avec dix essais en 17 rencontres. Solide en mêlée fermée, à l'aise dans le jeu courant (demandez aux Bayonnais...), le pilier droit ne manque, en tout cas, pas d'arguments en sa faveur.

Georges-Henri Colombe Reazel (La Rochelle)

C'est la très grosse côte. Et si Fabien Galthié nous réservait une surprise ? Et si la suspension de Uini Atonio profitait à son coéquipier rochelais ? Les entraîneurs du XV de France le connaissent bien et l'ont déjà convié plusieurs fois à Marcoussis. S'il n'a pas encore de sélection, Gerorges-Henri Colombe Reazel pourrait apporter sa puissance, dont ne pâtit pas sa mobilité. Patrice Collazo regrettait que les Brivistes ne l’aient pas "fait tomber dès la première collision" avant de finir "sur le porte-bagage", lors de la victoire des Maritimes (J19, 32-16).

Avec huit titularisations et seize matchs au compteur, l'ancien Racingman (25 ans) est dans sa saison la plus aboutie. "Il sait que le défi est d’être régulier et il en est capable", a lâché son entraîneur Donnacha Ryan après la victoire face au CAB, évoquant même "un monstre sur le terrain". Des soucis aux ischio-jambiers obligent cependant les entraîneurs de la Rochelle de régulièrement ménager Gerorges-Henri Colombe Reazel la semaine. Ce n'est malheureusement pas très compatible avec les entraînements à haute intensité chers à Fabien Galthié...