Pas de Tournoi ce week-end mais une nouvelle journée de Top 14, marquée par le choc entre le Racing 92 et Toulouse. Découvrez dès maintenant toutes les compositions officielles.

Montpellier - Clermont

Le XV de départ de Montpellier : 15. Bouthier (cap.) ; 14. Rattez, 13. Darmon, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Garbisi, 9. Reinach ; 7. Dakuwaqa, 8. Mercer, 6. Van Rensburg; 5. Duguid, 4. Chalureau ; 3. Lamositele, 2. Paenga-Amosa, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Giudicelli, 17. Fichten, 18. Stooke, 19. Nouchi, 20. Coly, 21. Carbonel, 22. Lucas, 23. Thomas.

Infirmerie : l’infirmerie du MHR ne désemplit pas, et compte sept joueurs d’importance que sont Yacouba Camara, Karl Tu’inukuafe, Florian Verhaeghe, Alexandre Bécognée, Léo Coly, Geoffrey Doumayrou, Arthur Vincent. Haouas vient d’écoper de quatre semaines de suspension, tandis que Willemse fait partie des 17 internationaux tricolores protégés en vue du prochain Angleterre-France. En revanche, Montpellier retrouve son numéro huit Zach Mercer, ainsi que l’international italien Paolo Garbisi, qui évoluera au centre. Retour également de l’ailier néo-zélandais Ben Lam, que l’on avait plus vu depuis mi-janvier et le match retour contre les Ospreys.

Le XV de départ de Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Moala, 12. Simone, 11. Raka ; 10. Belleau, 9. Jauneau ; 7. Fischer, 8. Yato, 6. Iturria (cap.) ; 5. Lavanini, 4. Lanen ; 3. Slimani, 2. Fourcade, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Boudou, 17. Beria, 18. Lee, 19. Cancoriet, 20. Bézy, 21.Plisson, 22. Tiberghien, 23.Ojovan.

Infirmerie : Christophe Urios n’a aucun blessé à déplorer après la victoire contre Toulon. Paul Jedrasiak (mollet) et est encore trop juste alors que Yohan Beheregaray (pubalgie), Jacobus Van Tonder (hernie discale) sont toujours indisponibles pour plusieurs semaines. Sébastien Vahaamahina (fracture du nez) a probablement terminé sa saison tout comme Adrien Pélissié (rupture des ligaments croisés) qui ne rejouera plus sous le maillot clermontois.

Pau – La Rochelle

Le XV de départ de Pau : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12.Decron, 11. Ikpefan; 10. Henry, 9. Robson ; 7. Hewat, 8.Zegueur, 6. Whitelock ; 5. Metz, 4. Tagitagivalu ; 3.Tokolahi, 2. Rey (cap.), 1.Calles.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Seneca, 18. Grondona, 19. Puech, 20. Liufau, 21. Daubagna, 22. Vatubua, 23. Corato.

Infirmerie : touché à l’épaule face à Toulouse, Hugo Auradou ne sera pas de la partie, tout comme Guillaume Ducat (mollet), Beka Gorgadze (lésion quadriceps), Thibaut Hamonou (cheville), Jordan Joseph (adducteurs), Eliott Roudil (genou), Paul Tailhades (dos), Mickaël Capelli (commotion), et Steven Cummins (en phase de reprise). Thomas Carol est avec France 7. Guram Papidze (Géorgie) et Vincent Pinto (Portugal) sont en sélection. Tumua Manu est suspendu.

Le XV de départ de La Rochelle : 15. Leyds ; 14. Leyds, 13. Seuteni, 12. Danty, 11. Favre; 10. Hastoy, 9. Berjon ; 7. Botia, 8. Tanga-Mangene, 6. Dillane ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Colombe Reazel, 2.Bourgarit (cap.), 1. Thompson-Stringer.

Remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Aouf, 18. Sazy, 19. Hatherell, 20. Pa. Boudehent, 21. Le Bail, 22. Rhule, 23. Sclavi.

Infirmerie : si Dulin (genou) est incertain, Seuteni est apte à reprendre la compétition suite au protocole suivi pour sa commotion subie à Castres. Pa. Boudehent, gêné au niveau d’un ischio ces deux dernières semaines, s’entraîne normalement et devrait être du déplacement au Hameau. Peu probable en revanche d’y voir Thomas, déjà hors groupe depuis deux matchs. Bourdeau s’est fait opérer pour soulager des douleurs à l’épaule et son absence est estimée à deux mois. Paiva (épaule) poursuit sa convalescence, Haddad (genou) est proche d’un retour à l’entraînement collectif, Kerr-Barlow est toujours en Nouvelle-Zélande.

Brive – Bordeaux-Bègles

Le XV de départ de Brive : 15. Hervé; 14. Bonneval ; 13. Tuicuvu, 12. Galletier, 11. Ferté ; 10. Sanchez, 9. Carbonneau ; 7. Hirèche (cap.), 8. Kunavula, 6. E. Abadie ; 5. Delannoy, 4. Paulos ; 3. Van der Merwe, 2. Matu’u, 1. Brennan.

Remplaçants : 16. Da Silva, 17. Tapueluelu, 18. Zafra, 19. Gué, 20. Marais, 21. Sanga, 22. Lee, 23. Ceccarelli.

Infirmerie : Luka Japaridze (genou), Joris Jurand (cheville), Aaron Grandidier-Nkanang (cheville) sont les blessés longue durée. Les talonneurs Vano Karkadze et Florian Dufour pointent toujours à l’infirmerie. Oskar Rixen (cheville), Stuart Olding (cervicales), Axel Muller (cheville) et Thomas Laranjeira (genou) semblent encore un peu courts pour la réception de l’UBB et devraient revenir à Clermont dans deux semaines. Le troisième ligne argentin Rodrigo Bruni (pied) est également tout proche d’un retour.

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Bielle-Biarrey, 13.Depoortère, 12. Vili, 11. Cordero ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Diaby (cap.), 8. Willis, 6. Vergnes-Taillefer ; 5.Marais, 4. Jolmès ; 3.Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Oghre, 17. Kaulashvili, 18. Bochaton, 19.Giammarioli, 20. Gimbert, 21. Holmes, 22. Uberti, 23.Cobilas.

Infirmerie : le début de semaine a été l’occasion de soigner les petits bobos pour certains joueurs. Bastien Vergnes-Taillefer et Alban Roussell ont notamment été ménagés mardi, tout comme Tom Willis, qui a subi un coup face à Perpignan. Tout ce beau monde a ensuite retrouvé le chemin de l’entraînement. Touché au mollet Cyril Cazeaux est lui en phase de reprise alors que Rémi Lamerat récupère encore de sa commotion subie à Clermont et que Madosh Tambwe soigne son genou. Dubié, Douglas, Petti, Lesgourgues et Dimcheff sont indisponibles. Yoram Moefana et Sipili Falatea sont protégés par le XV de France.

Castres – Lyon

Le XV de départ de Castres : 15. Dumora (cap.) ; 14. Palis, 13. Séguret, 12. Cocagi, 11. Nakosi ; 10. Urdapilleta, 9. Arata ; 7. Ardron, 8. Kornath, 6. Champion De Crespigny ; 5. Staniforth, 4. Pieterse ; 3.Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Walcker.

Remplaçants : 16. Humbert, 17. Tichit, 18. Nakarawa, 19. Delaporte, 20. Le Brun, 21. Blanc, 22. Botitu, 23. Chilachava.

Infirmerie : touché il y a deux semaines à l’épaule droite sur la pelouse de Clermont, le capitaine Mathieu Babillot est toujours à l’infirmerie. La date du retour du troisième ligne n’est pas encore connue. Toujours dans le pack, Florent Vanverberghe s’est blessé aux ischio-jambiers sur la pelouse de Bayonne. Victime d’une déchirure, il sera absent trois semaines. Victime d’une rupture des ligaments croisés en début de saison, Jérémy Fernandez voit le bout du tunnel. Le demi de mêlée pourrait être de retour dans trois semaines. Libéré par le XV de France, Gaëtan Barlot devrait être titulaire.

Le XV de départ de Lyon : 15.Arnold; 14.Veredamu, 13. Maraku, 12. Tuisova, 11. Nakaitaci ; 10.Sopoaga, 9. Pelissié; 7. Kpoku, 8. Guillard, 6.Cretin; 5.Mayanavanua, 4. Goujon; 3. Gomez Kodela, 2. Marchand, 1. S.Taofifenua.

Remplaçants : 16.Charcosset, 17. Devisme, 18. Géraci, 19. William, 20.Couilloud, 21.Berdeu, 22. Godwin, 23.Fotuaika.

Infirmerie : Touché au ménisque face au Racing 92 la semaine dernière, le demi de mêlée Jean-Marc Doussain doit patienter une quinzaine de jours avant de décider de (ou non) de passer par une opération qui pourrait l’éloigner des terrains pendant environ deux mois. Victime d’une élongation d’un quadriceps jeudi dernier, Bamba est encore incertain pour ce déplacement. Sobela (cheville) est quant à lui hors-jeu, tout comme Botha (ischio). En revanche, Jonathan Pélissié est rétabli à 100 % de la déchirure subie voilà deux mois.

Perpignan – Bayonne

Le XV de départ de Perpignan : 15. Tedder ; 14. Dubois, 13.Taumoepeau, 12. De la Fuente (cap.), 11. Crossdale ; 10.McIntyre, 9.Deghmache ; 7. Galletier, 8. Mamea Lemalu, 6. Shields ; 5.Tuilagi, 4. Labouteley ; 3. Joly, 2. Lam, 1. Lotrian.

Remplaçants : 16. Tadjer, 17. Tetrashvili, 18. Moreaux, 19. Eru, 20. Oviedo, 21. Rodor, 22. Sawailau, 23. Fia.

Infirmerie : Piula Fa’asalele (ligament genou) est toujours indisponible tout comme Alivereti Duguivalu (cheville). De leur côté, Siua Halanukonuka (pectoral), Will Witty (genou) et Matthieu Ugena (genou) sont en phase de convalescence. Tom Ecochard (cheville) était trop juste pour postuler tandis qu’Afusipa Taumoepeau (cuisse), Jeronimo de la Fuente (cheville) et Arthur Joly (dos) sont rétablis après le repos face à Bordeaux-Bègles. Les trois-quarts Mathieu Acebes et George Tilsley purgent leur suspension pour quelques semaines encore.

Le XV de départ de Bayonne : 15. Orabé ; 14. Pourailly, 13. Maqala, 12. David, 11. Yarde ; 10. Lopez, 9. Machenaud ; 7. Héguy, 8. Amosa, 6. Huguet ; 5. Ceyte, 4. Marchois (cap.) ; 3. Cotet, 2. Bosch, 1.Cormenier.

Remplaçants : 16. Van Jaarsveld, 17. Béthune, 18. Leindekar, 19.Cassiem, 20. Rouet, 21. Dolhagaray, 22. Buliruarua, 23. Scholtz.

Infirmerie : peu de blessés à l’Aviron qui doit tout de même se passer de son arrière-buteir Gaëtan Germain jusqu’à la fin de la saison. L’ailier Arthur Duhau, blessé de longue date à un tendon rotulien, a repris l’entraînement. Le trois-quarts polyvalent Luke Morahan (problèmes d’insensibilité au pied) est en phase de réathlétisation. L’arrière Arnaud Erbinartegaray souffre toujours des ischio-jambiers. Retour de Marland Yarde à l’aile, Quentin Béthune en pilier gauche et Afaesetiti Amosa en troisième ligne.

Toulon – Stade français

Le XV de départ de Toulon : 15. Salles ; 14. Kolbe, 13. Waisea, 12. Paia’aua, 11.Wainiqolo ; 10. West, 9. Serin (cap.) ; 7. Rebbadj, 8. Isa, 6. Du Preez ; 5. Alainu’uese, 4. Halagahu ; 3. Setiano, 2.Baubigny, 1. Priso.

Remplaçants : 16. Tolofua, 17. Devaux, 18. Warion. 19. Le Corvec, 20. Bastareaud, 21. Paillaugue, 22. Sinzelle, 23. Brookes.

Infirmerie : comme pour les autres clubs, les Varois souffrent également des faux doublons : Charles Ollivon (France, joueur protégé), Dan Biggar (Pays de Galles), Beka Gigashvili (Géorgie), Atila Septar (Roumanie) sont indisponibles. Le talonneur Teddy Baubigny et le demi de mêlée Baptiste Serin, hors groupe face à l’Écosse, peuvent jouer ce week-end. Le pilier gauche Jean-Baptiste Gros (bras) n’a toujours pas repris les contacts à l’entraînement. Florian Fresia (cheville) et Gabin Villière (cheville), Rayan Rebbadj (blessure musculaire, en reprise) poursuivent leurs soins en club et ne sont pas disponibles.

Le XV de départ du Stade français : 15. Hamdaoui ; 14.Dakuwaqa, 13.Ward, 12. Delbouis, 11.Etien, 10.Segonds, 9.Parra ; 7. Kremer, 8.Macalou, 6.Briatte ; 5.Timani, 4.Gabrillagues (cap.) ; 3.P.Alo-Emile, 2.Panis, 1.Castets.

Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17. M.Alo-Emile, 18.Hirigoyen, 19. Habel-Kuffner, 20. Hall, 21.Barré, 22. Dachary, 23.Koch ou P. Alo-Emile.

Infirmerie : les blessés de longue date sont toujours nommés Sefa Naivalu (genou), Telusa Veainu (genou), Baptiste Pesenti (cheville), Matthieu De Giovanni (pectoral), Alex Arrate (genou), Pierre-Henry Azagoh (épaule), JJ Van der Mescht (épaule).Mais il faut aussi ajouter le polyvalent trois-quarts Paolo Odogwu et le talonneur Mickaël Ivaldi.

Racing 92 – Toulouse

Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Taofifenua ou Habosi, 13. Saili, 12. Chavancy (cap.), 11.Imhoff ; 10.Russell ou Gibert, 9.Iribaren ; 7.Chouzenoux, 8.Baudonne ou Kamikamica, 6. Lauret ; 5.Poloniati, 4. Sanconnie ; 3. Gomes Sa, 2. Tarrit, 1. Ben Arous ou Nyakane

Remplaçants : 16. Maïau, 17. Nyakane ou Ben Arous, 18. Palu, 19. Baudonne ou Kamikamica, 20. Gibert, 21.Volavola, 22. Klemenczak, 23. Khairashvili.

Infirmerie : toujours décimé par les blessures, le Racing testera ce vendredi Veikoso Poloniati, Eddy Ben Arous et Francis Saili afin de savoir s’ils sont aptes à affronter Toulouse.Ibrahim Diallo s’est blessé à Lyon et sera indisponible, tout comme Camille Chat, qui reprendra la compétition dans trois semaines.Un léger doute entoure la participation de Finn Russell, diminué par un pépin musculaire. Juan Imhoff, en revanche, devrait pouvoir tenir sa place sur l’aile gauche francilienne.

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Jaminet ; 14. A. Retière, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Delibes ou Lebel ; 10. Mallia, 9. Graou ; 7. Fouyssac, 8.Roumat, 6. Elstadt ; 5. Meafou ou Brennan, 4.Arnold ; 3.Merkler, 2. Mauvaka (cap.), 1. Ainu’u.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Neti, 18. Vergé, 19. Brennan ou Meafou, 20. Sentubery ou Willis,21. E. Retière, 22. Guitoune, 23.Aldegheri.

Infirmerie : Théo Ntamack (main), Yannick Youyoutte (pied), et Selevasio Tolofua (hanche) ont dû se faire opérer cette semaine. Nelson Épée (genou) et Anthony Jelonch (genou) devront certainement attendre le début de la semaine prochaine pour passer sur la table d’opération. Santiago Chocobares, touché au nez au Vélodrome de Marseille lors de la défaite face à Toulon, était encore préservé. Alban Placines (coup sur le pied) est lui aussi ménagé.