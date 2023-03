TOP 14 - Ce dimanche, l'UBB se déplace sur la pelouse de Brive pour tenter d'enchaîner une deuxième victoire de suite en championnat. Forts de leur large succès face à Perpignan, les Bordeaux & Blanc seraient bien inspirés de l'emporter, surtout lorsqu'on regarde le calendrier de fin de saison...

Dans ce Top 14 toujours plus resserré, aucun match n'est simple. Surtout lorsqu'on sait le suspense qui règne encore en vue de la course pour le top 6 et de celle pour le maintien. Mais il faut avouer que le calendrier de fin de saison de l'Union Bordeaux-Bègles a de quoi faire peur. Après un large succès face à Perpignan qui a permis aux Girondins de réintégrer le top 14, les Bordelais se retrouvent à se déplacer à Brive, lors d'un match qui semble charnière avant la coupure internationale de deux semaines. L'UBB ira en Corrèze avec sa grosse équipe, tout simplement parce qu'il semble primordial de consolider son instable sixième place au classement du Top 14.

Des retours de taille

Car oui, en plus du fait que les concurrents directs du club bordelais soient toujours plus proches, il y aura un programme chargé pour le dernier bloc du championnat : La Rochelle, Racing 92, Lyon, Toulouse, Pau et Toulon se présenteront tour à tour face aux Girondins. "Ce vont être des matchs compliqués parce que ça bataille sur tous les terrains, que ce soit pour le maintien ou la qualification, maintenait Frédéric Charrier. C'est important pour nous, avec l'expérience de l'année dernière où on avait beaucoup de blessés, d'avoir l'ensemble de notre effectif pour les matchs décisifs de fin de saison".

Face à Brive justement, l'entraîneur des trois-quarts bordelo-bèglais pourra compter sur le retour d'un de ses éléments majeur, Matthieu Jalibert. L'ouvreur a été relâché par le XV de France cette semaine, au contraire de Yoram Moefana et Sipili Falatea, et aura l'occasion de se défouler après plusieurs semaines frustrantes. D'abord blessé avec Bordeaux-Bègles, il a ensuite rejoint les Bleus lors du Tournoi, dans lequel il n'a pour l'instant eu que très peu de minutes. Contre Brive, il devrait ainsi retrouver son pote Maxime Lucu pour reformer la charnière internationale et tenter d'aller chercher un deuxième succès à l'extérieur cette saison.

Le retour de Jalibert fera aussi du bien sur le plan offensif, surtout quand on connaît les difficulté qu'on eu les Bordelais à finir leurs actions dernièrement. Mais pour Charrier, le match se jouera d'abord devant : "Même si Brive veut proposer du jeu, on sait que dans un premier temps, la partie conquête sera primordiale, car il s'agit d'une des meilleures conquêtes du championnat." Quoi qu'il en soit, l'UBB possède les armes pour rivaliser et serait bien inspirée de s'imposer pour aborder au mieux la difficile dernière partie de saison...