PRO D2 - Agen se reprend après deux matchs sans victoire, Grenoble poursuit son invincibilité, Provence garde le rythme, la bataille du bas de tableau avance au ralenti… Découvrez nos pronostics pour la 23ème journée du championnat.

Les Montois doivent relancer la machine. Avec une seule victoire lors de leurs quatre derniers matchs, Mont-de-Marsan a laissé revenir de nombreux clubs dans la course au top 2. Une défaite ce week-end serait sans doute celle de trop pour rester à cette deuxième place, et pourrait être préjudiciable pour la suite de la saison. Victoire impérative face à un Béziers qui est en difficulté récemment.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan

L'équipe en forme du moment, c'est Provence. Avec une série de quatre matchs sans défaite, dont une victoire dans les Landes et un nul décroché à Agen, les hommes de Mauricio Reggiardo ont refait leur retard et ne sont plus qu'à trois points d'une place pour les phases finales. Avec la réception des Bretons, les Aixois doivent poursuivre leur belle dynamique pour continuer d'espérer.

Notre pronostic : Victoire de Provence

Le BO a perdu gros la semaine dernière. Lourdement défait à Provence (37-17), Biarritz a glissé à la sixième place et pourrait encore reculer au moindre faux pas. Face à la lanterne rouge, dans leur antre d'Aguilera, autre chose qu'un succès est interdit, et un possible bonus pourrait valoir cher en fin de saison.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz

Qui pourra bien stopper les Isérois ? Depuis le début d'année 2023, Grenoble est tout bonnement invaincu et s'est replacé à la troisième place du classement. Encore victorieux après un match poussif à Béziers, on imagine mal les Grenoblois tomber au Stade des Alpes, même si Montauban se déplacera avec de sérieuses ambitions, dans cette lutte pour le maintien où chaque point compte.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble

Rouen s'est donné de l'air grâce à son succès face à Massy (25-20) vendredi dernier. Avant un déplacement dans le Cantal, une telle victoire était nécessaire pour ne pas voir la zone rouge se rapprocher dangereusement. De son côté, Aurillac voudra prouver que sa forteresse de Jean-Alric est difficilement prenable, uniquement prise par Mont-de-Marsan le 6 janvier (19-20).

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac

Agen a besoin de points dans ce dernier tiers du championnat. Alors que tous les clubs du haut de tableau avancent, les hommes de Bernard Goutta tirent la langue avec deux matchs qu'ils n'ont pas su remporter dans le money time. Attention cependant à la réception d'un Soyaux qui a totalement repris espoir grâce au drop de la victoire de Matthieu Ugalde. Une euphorie qui pourrait leur permettre de jouer un tour à Armandie ?

Notre pronostic : Victoire d'Agen

Carcassonne est en grand danger. A cause d'une série de quatre défaites consécutives, les Audois sont quinzièmes et premier relégable avant cette 23ème journée. Le besoin de points se fait ressentir avant un déplacement à Nevers d'une importance capitale. Mais les Nivernais voudront conserver leurs chances de jouer les barrages en fin de saison, et une victoire semble impérative.

Notre pronostic : Victoire de Nevers

Le leader s'est repris et bien repris. Après deux défaites consécutives fin janvier, Oyonnax devait à nouveau s'imposer pour ne pas voir son avance fondre comme neige au soleil. Résultat des courses ? Trois victoires consécutives, une marge de vingt-trois points sur la deuxième place et un statut de favori à la montée qui ne cesse de grandir. Avec la réception des columérins, les joueurs de l'Ain voudront poursuivre leur cavalier seul.

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax