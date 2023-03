TOP 14 - De retour sur les pelouses du Top 14 avec le maillot frappé du muguet, le troisième-ligne centre est haut gradé parmi les gardiens du temple, structure mise en place par Azéma et Mignoni pour faire le lien avec les joueurs. Un nouveau rôle qu’il a appris à appréhender avec l’âge, et ses expériences de vie.

Il n’était pas encore passé par la case conférence de presse, avant vendredi dernier. Depuis son retour sur la Rade, Mathieu Bastareaud (34 ans, 54 sélections) cultive la discrétion avec les médias. Le natif de Créteil, qui arbore désormais un nouveau look sans dreadlocks pour se « rapprocher de [son] mentor Pierre Mignoni » s’amuse-t-il, a toujours été un homme de peu de mots. En revanche, ces derniers percutent toujours comme les crochets de Mohamed Ali, une de ses sources d'inspiration.

C’est ici, à l’ombre du Mont Faron, que l’intéressé est devenu un leader. Un capitaine de navire, de ceux qui montrent la voie dans la tempête. C’était dans un autre Toulon, sous l’ère Fabien Galthié, qu’il a épousé pour la première fois le rôle de chef de meute.

Arrivé à 22 ans de la capitale, "Bastarocket" a connu une mue dans ses vies sportive (avec notamment des blessures à répétition aux genoux) et personnelle (papa de deux enfants). "C’est plus le même que j’ai vu arriver à Toulon (en 2011, NDLR), a comparé Mignoni. C’était un jeune joueur. Il a une grande carrière et surtout, il a changé en tant qu’homme. Ce n’est plus le même. C’est important, pour nous les coaches, d’avoir un relais comme lui. Il sait te faire remonter les bonnes informations. Celles qui sont utiles pour l’équipe. Il est toujours aussi râleur mais s’il râle, c’est que ça va (rires). Il est plus apaisé. C’est un leader qui transpire et qui le montre par l’exemple."

Bastareaud apprécie sa nouvelle tâche de grand-frère au sein de la maison Rouge et Noir : "Je me sens bien avec ce rôle. J’essaye d’apporter ce que je peux, un peu plus en dehors du terrain ces derniers temps. Avec mes pépins physiques, je n’ai pas pu enchaîner régulièrement. Alors j’ai tenté de rassurer les mecs, de remotiver ceux qui devaient l’être tout en gardant tout le monde connecté."

Quelques semaines après sa fracture du péroné, Villière est revenu sur celle-ci, contractée le 1er février avec le XV de France. Il s’est montré optimiste pour retrouver les terrains avant la fin de la saison.



Malgré son faible temps de jeu (400 minutes), l’enfant du Rugby Créteil-Choisy et du RC Massy conserve « tout le respect » du vestiaire, dixit Paillaugue. "Il faut mesurer l’impact de son retour au club, poursuit le demi de mêlée, qui l’a connu au centre de formation à Paris. C’est lui qui a gagné les plus gros titres avec Toulon. C’est une star du club. Mathieu, c’est quelqu’un qui a pas mal changé dans son attitude. C’est, de plus en plus, un vrai leader qui prend facilement la parole. Il est écouté par tout le groupe, par le staff. Il est beaucoup plus posé qu’avant. Il a pris en maturité. Quand tu vois la blessure qu’il a eue, qu’il soit déjà sur le terrain avec nous... Ça prouve l’homme qu’il est et l’attachement qu’il a pour le rugby. Il a un mental exceptionnel. J’ai été blessé au genou, je sais ce que c'est. Lui, il a eu les deux genoux, fauteuil roulant, tout ça, mentalement c’est difficile. C’est remarquable."

Par son aura et son charisme, Bastareaud, bien que sur le flanc une majeure partie de la saison, a eu une incidence majeure sur le renouveau du collectif varois entrevu ces dernières semaines avant l'accroc clermontois (36-21). "On s’est beaucoup cherché en début de saison et je pense qu’on a réussi à tout remettre à plat, a confié l’intéressé. Que ce soit les joueurs ou le staff. Il fallait qu’on aille tous dans le même sens. On n’a pas eu à se crier dessus mais avec des discussions assez honnêtes, on a vu qu’on n’allait pas dans la bonne direction. À mon sens, on parlait beaucoup et sur le terrain les actes ne correspondaient pas." Puisqu’on ne se refait pas entièrement, il n’a que peu goûté, comme d’autres leaders, à la performance manquée de dimanche dernier.

Car, l’ex-Parisien, qui retrouve son ancien club ce samedi soir, entretient le rêve de boucler la boucle avec un nouveau titre en bord de Rade malgré le fait que "devant lui, il ne lui reste plus beaucoup". Le doux espoir de prolonger l’aventure d’une autre année reste également dans un coin de sa tête. "Au début, après tous mes pépins, il a fallu simplement que je me mette d’accord avec moi-même. Il a fallu que je me dise que je ne pouvais pas rattraper le temps perdu. En discutant avec le staff, j’ai décidé de me mettre un peu sur le côté pour bien me soigner. Maintenant, ce n’est pas un secret, on a discuté avec les entraîneurs (pour envisager une éventuelle prolongation, NDLR). On verra déjà comment je me sens. Là, j’ai surtout envie de jouer et d’apporter à l’équipe."