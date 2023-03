PRO D2 - Au milieu d'un Tournoi des Six Nations U20 qu'il a commencé avec la France, Simon Tarel enchaîne les titularisations avec Provence Rugby. Le demi de mêlée profite des blessures de ses concurrents pour gagner du temps de jeu. Avant de, peut-être, retrouvé les Bleuets pour la fin du Tournoi.

Les U20 français ont fait du stade Armandie leur jardin en plantant huit essais aux Ecossais, ce vendredi (54-12). Simon Tarel ne portait pas le maillot de la France lors du triomphe de la bande d'Oscar Jegou. Mais le demi de mêlée de Provence Rugby s'est déjà mis en valeur devant le public lot-et-garonnais.

Le joueur de 20 ans s'était notamment fait remarquer contre le SUA (23-23). Après un gros travail de ses avants, Simon Tarel a feinté la passe. Son coup de reins a surpris Elton Jantjies qui n'a pu l'arrêter. Essai sous la sirène de la mi-temps, dix partout aux citrons et les bases d'un bon résultat à l'extérieur sont posées pour Aix-en-Provence. Et un premier éclair en mondovision pour le demi de mêlée.

Joueur mais solide en défense

Avec les blessures de Joris Cazenave et de Jonathan Ruru, Simon Tarel se fait sa place dans le maillot provençal floqué du numéro 9. Il a débuté les trois dernières rencontres de Pro D2 comme titulaire, ne laissant que de toutes petites minutes en fin de match à son remplaçant, Jérémie Martin. Et avec succès : Provence a enchaîné avec deux victoires à domicile contre deux concurrents au top six, Nevers (19-9) et Biarritz (37-17), entrecoupées du match nul à Agen.

?Avec Simon Tarel, son premier chez les pros \ud83d\udcad https://t.co/EisWtDq1p0 — Provence Rugby \u26ab\ufe0f\ud83c\udfc9 (@ProvenceRugby) December 12, 2022

En attaque, le blondinet colle au ballon et n'hésite pas à écarter le jeu vers ses ouvreurs Enzo Selponi et Johnny McPhillips. Il se signale aussi en défense. Lors de cette fameuse rencontre à Armandie, il n'a pas réfléchi avant de se jeter pour plaquer les solides Kolinio Ramoka ou Sonatane Takulua, empêchant l'essai de ce dernier parti au ras de sa mêlée. Après six rencontres disputées la saison dernière, toutes démarrées sur le banc, le neuf de Provence Rugby se révèle cette saison aux yeux du public de Maurice-David, qu'il a rejoint en 2021. Contre Vannes, ce dernier attendra de nouvelles prouesses du joueur formé à Joué-lès-Tours avant de rejoindre l'Hérault et Maugio, puis Montpellier. Malgré la claque initiale contre Béziers (J18, 25-44), Aix, septième, peut finir ce bloc de six rencontres dans les places qualificatives. Pour cela il faudra battre les Bretons, juste derrière au classement.

Buteur avec l'équipe de France U20

Quand il n'est pas avec le maillot de Provence Rugby, c'est avec celui de l'Equipe de France des moins de 20 ans que Simon Tarel passe ses vendredis soirs. La saison passée, il a été surclassé avec la génération 2002. Ses 18 matchs de Pro D2 et ses huit rencontres avec les Bleuets en font un des joueurs les plus expérimentés du groupe U20 et un cadre de Sébastien Calvet. "De base et de par mon poste, j'aime être un leader et montrer la voie à mes coéquipiers. Je n'ai pas de mal à prendre la parole quand il le faut. C'est quelque chose que j'arrive à faire assez facilement. Et le fait d'avoir quelques feuilles de match avec les professionnels en club m'aide à m'affirmer", a-t-il lâché après la victoire des U20 tricolores en Italie (27-28).

Simon Tarel a inscrit huit points contre l'Italie. LiveMedia / Icon Sport - LiveMedia / Icon Sport

Avec la France, Simon Tarel n'a pas hésité à endosser le rôle de buteur. Il a réalisé un cinq sur sept face aux perches. «C'est lors de la mise en place que j'ai été désigné buteur. Je me sentais bien. La décision a été prise avec tout le monde», a-t-il lancé après le succès des Bleuets à Trévise. Cette responsabilité au niveau international n'a pas freiné le demi de mêlée, déterminé à valider le travail de ses gros. "C'est parfois compliqué dans la tête, surtout quand le match se joue d'un petit point comme ce vendredi soir, a-t-il concédé. C'est important d'avoir un buteur efficace pour mettre toute l'équipe en confiance. Mon rôle était aussi de récompenser le bon travail des avants sur certaines séquences."

Les blessures de ses deux titulaires ont obligé Mauricio Reggiardo à retenir son joueur pour les réceptions de Nevers et de Biarrtz. Tant pis pour le voyage en Irlande et la réception de l'Ecosse... Simon Tarel a laissé sa place à Léo Carbonneau. Mais la Pro D2 se mettra en pause le 10 mars, laissant l'Aixois postuler pour le déplacement en Angleterre. Et reprendre sa place de titulaire ?