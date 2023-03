Ian Foster est confirmé en tant que sélectionneur de la Nouvelle-Zélande... jusqu'à la Coupe du monde 2023. La fédération néo-zélandaise cherche en effet un nouvel entraîneur à partir de 2024 et Scott Robertson émerge en tant que favori.

Ian Foster verra la Coupe du monde 2023. La fédération néo-zélandaise a publié un communiqué dans la nuit du 28 février au 1er mars pour clarifier la situation de son sélectionneur, qui restera en poste jusqu'au Mondial. Mais ensuite, Ian Foster cédera sa place à un nouveau sélectionneur à compter de janvier 2024. "Après une large consultation et après avoir soigneusement pesé tous les scénarios et les principales leçons de 2019, le rugby néo-zélandais entame maintenant un processus de sélection de l'entraîneur en chef des All Blacks à partir de 2024" précise le communiqué publié par la NZRU.

2022, année grise pour Foster

Mis en difficulté par une tournée estivale ratée, avec deux défaites subies face à l'Irlande, une première dans l'histoire des All Blacks, Ian Foster a tout de même mené ses hommes vers une 19ème victoire en Rugby Championship (autrefois Tri Nations, puis Four Nations). Mais les critiques se sont faits plus pressantes que jamais au pays du long nuage blanc pour le sélectionneur des All Blacks.

Scott Robertson, l'entraîneur des Crusaders de Canterbury, est en pole pour succéder à Ian Foster. Steve Haag / Icon Sport - Steve Haag / Icon Sport

Robertson favori pour les All Blacks

Avant d'affonter le XV de France, en match d'ouverture de la prochaine Coupe du monde, la Nouvelle-Zélande a au moins tranché son futur à court terme en attendant son nouveau prétendant. Scott Robertson, l'actuel entraîneur des Crusaders de Canterbury, semble être le candidat légitime aux All Blacks post-Foster. Selon le NZ Herald, Ian Foster a compris que la fédération néo-zélandaise a fait de Robertson sa priorité pour l'avenir des All Blacks après son mandat, dans un article publié le 23 février. Le principal intéressé a d'ailleurs expliqué après une séance d'entraînement avec les Crusaders que "ces deux prochaines semaines" allaient "être importantes".