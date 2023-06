Coprésident de Tournon-Fumel, Jean-Paul Mirabel mène un combat permanent pour sauvegarder l'existence de son club. Il témoigne.

Où en est le rugby à l’USVL 47 quatre ans après la fusion de Tournon, Fumel et Saint-Vite en 2019 ?

Ce fut un mariage de raison que personne ne voulait mais il était obligatoire pour le territoire. Un bon groupe de bénévoles étaient réfractaires au projet mais ils ont été convaincus. Avec le coprésident Claude Martin nous sommes une petite équipe de dirigeants qui s’investit à fond pour faire fonctionner le club. Ça tient toujours la route mais c’est fragile, ça ne tient à rien. J’ai 25 ans de club et autant de présidence, dont 21 à Tournon. J’ai tout connu depuis 98, la Première Série, trois montées en cinq ans, un titre national en 2013, il faut rester optimiste mais ce sont les joueurs qui ont la clé.

Justement, quelle est la position de votre équipe en Fédérale 3 ?

La situation n’est pas alarmante, il faut être ambitieux, refaire venir des futurs dirigeants et des bénévoles autour de nos équipes. Nous allons essayer de pérenniser la fusion par la formation. C’est un travail de fond. Il est très important que notre équipe première entraînée par Mathieu Maillard et Anthony Tarrit, et managée par Michel Estrada qui m’est très précieux se qualifie, cela ferait taire les rumeurs des défaitistes. Nous avons une jeunesse intéressante (30 juniors, 26 cadets) qu’il faut essayer de conserver or nous manquons d’offres d’emploi localement. Il faut des leaders charismatiques, il faut de la fermeté et ceci nous manque. Nous ne sommes pas suffisamment compétiteurs.

Et si la qualification venait à vous échapper ?

Nous resserrerions la vis à tous les niveaux et ce serait plus difficile avec le sponsoring. Il nous faut obtenir des résultats pour montrer notre vrai visage et davantage de solidité. On existe encore, n’en déplaise eaux oiseaux de mauvaise augure nous ne sommes pas morts.

Serez-vous toujours coprésident la saison prochaine ?

Logiquement oui… si je ne pète pas un câble avant. J’ai 65 ans, j’ai vendu mon entreprise et j’aspire à une retraite paisible mais au club on ne gère que des problèmes. Ça use. Et puis je ne suis pas éternel. Ayons de bons résultats et tout ira mieux moralement.