TOURNOI DES 6 NATIONS - Le sélectionneur de l'Italie Kieran Crowley a dévoilé ce mercredi une liste de 33 joueurs appelés pour préparer le match du Tournoi face au pays de Galles la semaine prochaine. Parmi les nouveaux arrivants du groupe, on peut retrouver le demi de mêlée du Stade toulousain, Martin Page-Relo. Ange Capuozzo est aussi convoqué.

Et un international de plus pour le Stade toulousain ! Martin Page-Relo, demi de mêlée de Toulouse, fait partie des 33 joueurs appelés par le staff de la sélection italienne afin de préparer le match entre la Squadra Azzurra et le pays de Galles la semaine prochaine. Éligible avec la Nazionale étant donné que ses grands-parents maternels sont nés en Italie, Page-Relo, qui rejoindra Lyon la saison prochaine, connaît sa première convocation pour la sélection dirigée par Kieran Crowley. Une partie du groupe italien se retrouvera dans l'après-midi du jeudi 2 mars à Vérone. L'autre partie, dans laquelle se trouve les joueurs qui doivent jouer en club ce week-end - dont Page-Relo- ralliera l'Italie le lundi 6 mars.

Capuozzo aussi dans le groupe

Outre la présence de Page-Relo, il faut noter dans ce groupe la présence d'Ange Capuozzo. L'arrière du Stade toulousain est actuellement blessé aux omoplates et devrait être forfait pour les deux derniers matchs du Tournoi. Il est tout de même convoqué afin de passer des examens médicaux notamment. Pour le reste, le Briviste Pietro Ceccarelli, le Vannetais Edoardo Iachizzi et le Montpelliérain Paolo Garbisi sont eux aussi convoqués.