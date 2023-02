TOP 14 - Depuis le début de la phase retour, Lyon est l'équipe en forme du moment. Une attaque qui impressionne et qui pourrait lui permettre de viser plus haut en fin de saison.

Le Lou a les crocs depuis le début de la phase retour de Top 14. Commencé à la neuvième place avec 29 points au compteur, Lyon a remporté cinq matchs sur six, pris 24 points, soit une moyenne de quatre points par match, et est désormais troisième du championnat à deux petits points du Stade français. Cette constance au plus haut niveau, elle le doit à un collectif qui prend forme sous la direction d'un Xavier Garbajosa qui convainc pour sa première saison dans le Rhône. Avec à la clé trois des quatre meilleurs marqueurs d'essais du championnat dans leurs lignes arrières, Tuisova (7 essais), Niniashvili (7) et en tête Ethan Dumortier (8).

Ce samedi, Léo Berdeu n'a pas caché sa déception que de voir partir Josua Tuisova à l'issue de la saison du côté du Racing 92.



Joint par nos soins, le président lyonnais, Yann Roubert, a réagi à ces paroles.



Ses propos complets > https://t.co/uA5aIc9H1T pic.twitter.com/AVQ4dCOiXE — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 28, 2023

Ces lignes arrières justement, dominent l'élite du rugby français depuis plusieurs semaines, entre la puissance d'un Josua Tuisova en feu, et la virtuosité d'un Davit Niniashvili qui a martyrisé les défenses du Racing pour son retour. Un chiffre pour illustrer ce rouleau compresseur offensif : depuis la fin de la treizième journée, le club présidé par Yann Roubert a marqué 22 essais, dont 17 par les trois-quart lyonnais. Dans le sillage d'un Josua Tuisova stratosphérique depuis quelques semaines, neuf marqueurs différents sont à l'origine de ces dix-sept essais, démontrant une profondeur d'effectif impressionnante.

Une stratégie payante

Pour que les lignes arrières soient aussi conquérantes, il faut appliquer à la lettre la nouvelle stratégie de l'équipe. Sous la direction de l'ancien entraîneur du Stade rochelais ou de Montpellier, la consigne est axée sur le jeu dans le dos de la défense adverse. Un style de jeu venu avec Xavier Garbajosa, qui l'a appliqué de nombreuses années en tant que joueur au Stade toulousain. En réussite récemment, il leur a permis de remporter cinq matchs de suite, montant sur le podium du Top 14 par la même occasion.

Prochaine étape : un déplacement dans le Tarn face à un Castres Olympique toujours compliqué à affronter dans sa forteresse de Pierre-Fabre. Un beau duel en perspective, que Yann Roubert attend avec impatience : "On joue contre une grosse équipe qui aura le couteau entre les dents et qui a montré ce qu’elle savait faire. C'est le vice champion de France qui est dans le dur actuellement. C'est le contexte idéal pour nous de montrer notre constance." Une rencontre importante pour poursuivre leur série, et se rapprocher encore un peu plus des deux premières places, permettant de se qualifier directement pour les demi-finales.