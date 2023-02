TOP 14 - Une victoire en contrôle à Castres, cinq points à domicile face à Brive malgré un match difficile et voilà les Rochelais en capacité d'enchaîner une troisième victoire consécutive lors du déplacement à Pau ce week-end, à l'occasion de la 20e journée de Top 14. Cela serait la première fois depuis début septembre.

Le Stade rochelais avance masqué dans ce Top 14. Il n'y a pas le feu au lac, bien entendu, mais la marge avec le reste du peloton n'est pas immense non plus. Globalement depuis le début de la saison, excepté en Champions Cup où le tenant du titre fait honneur à sa réputation, le Stade rochelais navigue entre déceptions et réactions. Après la défaite à domicile face à Lyon début février, la troisième de la saison après Pau et Bordeaux-Bègles (une première depuis leur remontée dans l'élite en 2014), les Jaune et Noir ont su trouver les ressources pour rebondir. S'imposer à Castres, tout d'abord, qui restait tout de même sur une invincibilité à Pierre-Fabre depuis plus de deux ans en championnat, puis une victoire poussive mais bonifiée face à Brive.

Chaque fois cette saison que les Rochelais ont déçu, ils ont su réagir le week-end suivant. C’est pour l'instant suffisant pour rester confortablement dans les six (4eme avec 52 points), mais ce souci de régularité pourrait les empêcher d’accéder directement aux demi-finales en terminant parmi les deux premiers. "J'ai du mal à l'expliquer, explique le polyvalent trois-quart Jules Favre. On se dit les choses mais ça ne bouge pas vraiment. C'est frustrant, on baisse les bras."

Survie et revanches

Les prochaines semaines seront intéressantes pour voir si les Maritimes sont capables de monter le curseur sur plusieurs matchs consécutifs. Cette puissance collective, ce paquet d’avants monstrueux et ce groupe expérimenté qui n’a pas beaucoup changé : autant de qualités qui font de La Rochelle un favori très sérieux au Brennus avec le Stade toulousain. Par séquences, les Rochelais ne laissent que des miettes à leurs adversaires, et les Castrais il y a deux semaines peuvent en témoigner.

Étrangement, le Stade rochelais est aussi capable de passer à côté et de perdre de précieux points à domicile. Comme écrit plus haut, c'est la première fois depuis la remontée en Top 14 (saison 2014-2015), que le club perd trois fois à domicile depuis le fidèle Marcel Deflandre. "On vise encore la deuxième place", confirme Jules Favre, déterminé.

"La plupart des joueurs étaient passés à côté"

Le calendrier fait bien les choses : lors des deux prochaines journées, les Charentais-Maritimes se déplaceront chez deux équipes qui sont venues s'imposer à Port-Neuf. En commençant par Pau, qui lutte pour son maintien dans l'élite, avant un derby face à Bordeaux-Bègles. De la revanche dans l'air ? "Forcément, ils nous ont mis 40 points à domicile, se souvient Favre. On avait manqué d'agressivité. Ca va vite, quand tu ne mets pas la tête ça peut vite piquer. La plupart des joueurs étaient passés à côté sur ce match."

Jules Favre : "Au match aller, la plupart des joueurs étaient passés à côté" Icon Sport - Thibaut Bossenie

Les Rochelais seront surtout en quête de régularité, pour arriver plus fort que jamais en Champions Cup dans quelques semaines et poursuivre la défense de leur titre.avec un huitième de finale à Marcel Deflandre le 1er avril face aux Anglais de Gloucester qui s'annonce chaud bouillant. Mais avant avril et se découvrir, il s'agira pour les Rochelais de faire un coup, voire deux à l'extérieur, pour rester bien au chaud dans le top 6.