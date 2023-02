COUPE D'EUROPE - Ce mardi en début d'après-midi, l'EPCR (European Professional Club Rugby) a annoncé la nomination de Jacques Raynaud comme nouveau Directeur général. Il remplace Anthony Lepage, qui était en poste depuis décembre 2021.

Jacques Raynaud est le nouveau Directeur général de l'EPCR. L'annonce est désormais officielle, comme le rapporte le communiqué de presse de l'instance européenne. "L’EPCR a le plaisir d’annoncer la nomination de Jacques Raynaud en tant que Directeur général de l’European Professional Club Rugby, à l’issue d'un processus de recherche approfondi et rigoureux à l’échelle internationale."

Le Français remplace Anthony Lepage, qui était en poste depuis décembre 2021 et qui deviendra directeur des opérations. "Je tiens à remercier sincèrement Anthony Lepage car il a parfaitement dirigé l'équipe de l'EPCR durant ces deux dernières saisons, en mettant en place de nombreuses initiatives, et il a mis l'organisation sur la bonne voie pour accélérer son développement", a réagi le nouveau Directeur Jacques Raynaud.

Un dirigeant expérimenté

Jacques Raynaud connaît mieux que quiconque les domaines du sport et des médias. Ancien vice-président exécutif de Sky Italia et Sky Deutschland, et il aussi occupé le poste de directeur général de Sky Media ainsi que celui de vice-président du groupe Eurosport. "Je suis ravi d’intégrer l’EPCR à une période aussi intéressante, a confié l'intéressé. J’ai été impressionné par la nouvelle stratégie et la vision du Comité directeur pour les deux tournois et il me tarde de participer à leur mise en œuvre avec l’équipe."

Une nomination dont s'est félicitée Dominic McKay, le Président de l'EPCR, "impatient de travailler avec (Jacques) afin de développer nos magnifiques compétitions que sont les Champions Cup et l'EPCR Challenge Cup."

Jacques Raynaud rejoindra l'instance à la fin de la saison. Ces derniers temps, l'EPCR est montré du doigt pour plusieurs décisions comme celle d'intégrer les meilleures provinces d'Afrique du Sud aux Coupes d'Europe, ou encore ce format de compétition avec deux poules de 12 sans que tout le monde se rencontre.

Dans une interview au Midi Olympique il y a neuf mois, le futur ex-Directeur général Anthony Lepage avait confié être satisfait de cette nouvelle formule : "Tout le monde a resigné jusqu'en 2030. Ce qui ne nous contraint toutefois pas à l'immobilisme. Nous aurons des points-étapes, pour améliorer et adapter ce qui doit l’être. Mais il faut aussi voir tout ce qui fonctionne bien, voire très bien. Le public nous suit, nos partenaires nous suivent également et prolongent leurs engagements. Ce sont des marqueurs importants de confiance et de sérieux."