6 NATIONS 2023 - Le XV de France a battu l'Ecosse dimanche au Stade de France mais a perdu Anthony Jelonch, gravement touché au genou gauche. Le troisième ligne va se faire opérer et pourrait manquer la Coupe du monde. Dans les colonnes du Parisien, le père du Toulousain, très énervé, ne comprend pas la gestion de son fils par le staff des Bleus.

Ce qui devait arriver arriva... Le XV de France a perdu sur blessure un joueur cadre depuis le début du mandat de Fabien Galthié. Anthony Jelonch s'est gravement blessé au genou gauche et va se faire opérer en début de semaine prochaine d'une rupture des ligaments croisés. Sorti à la 24e minute lors de la victoire française face à l'Ecosse dimanche (32-21), le Toulousain démarre une course contre la montre pour tenter de disputer la Coupe du monde, du 8 septembre au 28 octobre 2023.

Dans le Parisien, Jérôme Jelonch a réagi à la grave blessure de son fils. Profondément agacé par ce coup d'arrêt terrible, le père s'en prend au staff de l'équipe de France, accusé de ne pas avoir géré le joueur, qui est revenu sur le terrain après un protocole commotion. "Qu'a fait le staff du XV de France ? Pourquoi avoir relancé Anthony, sorti pour un protocole commotion, alors qu'on avait deux remplaçants avec François Cros et Sekou Macalou ? J'étais dans les tribunes et j'étais fou. En le laissant se reposer, on aurait pu éviter ce qui est arrivé ensuite."

Dès le coup d'envoi, Anthony Jelonch avait subi un double plaquage appuyé de Fagerson et Gilchrist. Après le premier essai français, le troisième ligne était une nouvelle fois à la réception, et rebelote les deux Écossais venaient plaquer haut le joueur du Stade toulousain. Cette fois-ci, Jelonch restait au sol et l'arbitre de la rencontre, le Géorgien Nika Amashukeli faisait appel à la vidéo après l'intervention du médecin de l'équipe de France, entraînant dans un second temps l'exclusion du deuxième ligne Grant Gilchrist. "Je ne comprends pas, sans l'intervention du médecin de l'équipe de France, l'arbitre n'aurait pas sifflé la faute ni interrompu le match, regrette le père d'Anthony Jelonch. Fargerson méritait un jaune aussi. Que font les arbitres ?"

Jelonch entame une course contre la montre

Le troisième ligne du XV de France sortait du terrain pour subir un protocole commotion avant de revenir quelques minutes plus tard, laissant François Cros reprendre place sur le banc. À la 24e minute, il sauvait son équipe en défense alors que Duhan van der Merwe partait à l'essai. À l'impact, il se blessait au genou et était contraint de laisser sa place. "Il se donne toujours à fond, témoignait Jérôme son père. C'est un grand professionnel, peut-être que ce n'est pas le cas autour de lui.'

À la fin du match, malgré la victoire, les Bleus étaient très touchés par les nouvelles pas rassurantes autour de l'état de santé de l'ancien castrais. Fabien Galthié confirmait rapidement les craintes autour de son joueur : "Les nouvelles d’Anthony ne sont pas bonnes et c’est la raison pour laquelle notre joie est modérée, expliquait-il en conférence de presse. Le premier diagnostic donne en effet une rupture du ligament croisé antérieur. C’est quasiment six mois d’absence, généralement. Notre copain Anthony arrête donc sa compétition aujourd’hui."

"Anthony n'a pas besoin du staff du XV de France"

Un coup de massue pour Jelonch qui voit ses chances de disputer le Mondial fortement diminuées, même si son père garde espoir : "Tout le monde dit que la Coupe du monde est déjà finie pour lui. On verra. Anthony a du mental et il est entouré par sa famille. Il est fils d'agriculteur, il a connu des coups durs, comme ces orages de grêle qui anéantissent une belle récolte en quelques minutes. Nous nous sommes toujours relevés. Il reviendra."

Le Stade toulousain perd également l'un de ces fers de lance pour la fin de la saison. Le joueur lui va se faire opérer prochainement pour tenter de revenir le plus rapidement possible sur les terrains. L'ancien joueur de Auch a reçu beaucoup de soutien de la part de ses copains en équipe de France, qui pour certains étaient en larmes dans les vestiaires du Stade de France au coup de sifflet final. "Je suis tellement triste pour lui, expliquait son coéquipier toulousain et remplaçant François Cros dans des propos rapportés dans le Midi Olympique. Ça fait chier de perdre un ami. Anthony est un joueur très important de notre effectif, en sélection et en club. Il était en feu en ce moment."

Le staff a également entouré Jelonch et ne lâchera pas son joueur dans les prochains mois. "Raphaël Ibanez (le manager du XV de France, N.D.L.R.) m'a appelé pour me dire qu'ils ne le lâcheraient pas, a avoué le père du joueur dans les colonnes du Parisien. Mais Anthony n'a pas besoin du staff du XV de France aujourd'hui. Il a besoin d'un bon chirurgien et de sa famille."

Amer, le père du troisième ligne va désormais aider le mieux possible son fils à se remettre de cette grave blessure. Pas sûr que ses propos atténuent le débat autour de la gestion des joueurs du XV de France, et de l'enchaînement des matchs qui peut poser problème. Dans une autre mesure, on se souvient que Cyril Baille avait rechuté de sa blessure aux adducteurs après avoir repris très rapidement avec l'équipe de France. Plus récemment, l'ailier Gabin Villière s'est de nouveau blessé au péroné lors de la préparation du premier match face à l'Italie. Le Toulonnais avait rejoué seulement une heure avec son club avant de rejoindre les Bleus...