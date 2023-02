6 NATIONS 2023 - Ce mardi, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Steve Borthwick a dévoilé une liste de 26 joueurs appelés pour un stage d'entraînement à Brighton pendant trois jours. Une liste dans laquelle on retrouve une surprise majeure, à une semaine du match contre l'équipe de France : Marcus Smith est absent, au contraire de George Ford.

Il y a des signes qui ne trompent pas. Le génial numéro 10 anglais Marcus Smith est passé de titulaire lors de la première journée du Tournoi des 6 Nations face à l'Écosse, à remplaçant face à l'Italie et au pays de Galles. Et après n'avoir joué qu'une seule minute sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff le week-end dernier, voilà que le joueur des Harlequins ne fait désormais même plus partie du groupe anglais, qui s'apprête à faire un stage d'entraînement à Brighton pendant trois jours. Son nom ne fait, en effet, pas partie de la liste des 28 appelés par Steve Borthwick ce mardi, à une semaine et demie du match face aux Bleus à Twickenham.

Tuilagi également appelé

Si Smith semble donc avoir perdu la confiance de Borthwick, c'est George Ford qui retrouve le sourire. Rappelé dans le groupe en début de Tournoi, l'ouvreur des Sharks n'avait pas encore participé au moindre match lors de cette édition. Il pourrait de nouveau se retrouver sur la feuille de match pour le match face à la France samedi 11 mars. Pour rappel, Ford, qui avait été blacklisté par Eddie Jones lors de la fin de mandat de l'Australien, n'a plus porté le maillot du XV de la rose depuis... un match face à la France lors du 6 Nations 2022, dans lequel il avait joué quatre minutes.

Steve Borthwick has named a 26-player England squad for a three-day training camp in Brighton \ud83c\udf39@o2 | #WearTheRose — England Rugby (@EnglandRugby) February 28, 2023

Parmi les autres choses à retenir du groupe anglais qui part en stage, Max Malins n'est pas disponible à cause d'une blessure à la cheville mais poursuivra sa rééducation auprès du groupe. Manu Tuilagi et Jonny May seront aussi avec la sélection. À noter qu'un certain nombre de joueurs anglais U20 participeront également à une séance d'entraînement cette semaine.